نفرات برتر جشنواره فیلم و عکس آذربایجان غربی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه جشنواره فیلم و عکس آذربایجان غربی با عنوان در سایه سار ولایت در محل مجتمع فرهنگی و هنری اداره ارشاد اسلامی مهاباد با حضور جمعی از مسئولان برگزار و با معرفی نفرات برتر هر بخش به کار خود پایان داد.

در بخش عکس، جایزه نقدی و دیپلم افتخار جشنواره در بخش ویژه به مجموعه عکس "حجت نعمتی " از ارومیه تعلق گرفت، جایزه دوم این بخش نیز به "بهمن محمودی آذر" از مهاباد اهدا و در بخش آزاد، جایزه نفر نخست به " اکبر موحد" از میاندوآب و جایزه نفر دوم به "عزیزه جلیلی" از تکاب تعلق گرفت.

در این بخش، "ایوب افشاری نژاد" از تکاب، "رضا روز" و "آکو جهانی" هر دو از بوکان و "'سعید چابک" از ارومیه مورد تقدیر قرار گرفتند.

هیئت داوران این جشنواره در بخش فیلم با موضوع جهاد اقتصادی هیچ فیلمی را شایسته احراز بهترین اثر ندانست و تنها فیلم مستند ژین، اثر هوشنگ میرزایی را به دلیل ارایه تلاش در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی شایسته دریافت تقدیرنامه و جایزه نقدی دانست.

در بخش بهترین بازیگری، تقدیرنامه و جایزه نقدی جشنواره به نگار اندیمه به خاطر بازی در فیلم کانی و طه درویشی برای بازی در فیلم مستند باز هم زندگی تعلق گرفت و جایزه بهترین صداگذاری نیز به احمد نقده برای صداگذاری فیلم انیمیشن من راه خانه را بلد نیستم اهدا شد.

هیئت داروان همچنین جایزه بهترین موسیقی را به شاهین اجباری برای ساخت موسیقی متن فیلم های چمبره و آخرین صفت اهدا کرد و جایزه نقدی و تقدیرنامه بهترین تدوین به روزبه میرزابیگی برای تدوین فیلم رسوب و دیپلم افتخار و جایزه نقدی نیز به آرش رفیعی برای تدوین فیلم آق گول تعلق گرفت.

در بخش تصویربرداری، هیئت داوران تقدیرنامه و جایزه نقدی را به پیمان عباس زاده برای تصویربرداری فیلم آق گول و دیپلم افتخار و جایزه نقدی را به محمد فکوری برای تصویربرداری فیلمخدا در همین نزدیکی است اهدا کرد.

همچنین در بخش انیمیشن، تقدیرنامه و جایزه نقدی بهترین اثر به علی بانگین برای ساخت انیمیشن سنگستان و دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره نیز به پژمان علی پور برای ساخت فیلم انیمیشن من راه خانه را بلد نیستم اهدا شد.

هیئت داوران جشنواره فیلم و عکس آذربایجان غربی تقدیرنامه و جایزه نقدی بهترین فیلمنامه را به مصطفی پارسایی برای نویسندگی فیلمنامه بازگشت و دیپلم افتخار و جایزه نقدی را نیز به منیره کریمی اقدم برای نویسندگی فیلمنامه کانی اهدا کرد.

در بخش بهترین کارگردانی فیلم مستند، جایزه بهترین کارگردانی شامل تقدیرنامه و جایزه نقدی جشنواره به آرش رفیعی برای فیلم آب و خاک و دیپلم افتخار و جایزه نقدی نیز به محمدرضا میناپور برای فیلم زمانی برای آرامش و فردا نزدیک است تقدیم شد.

دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین تحقیق برای فیلم مستند این جشنواره نیز به آرش رفیعی برای گردآوری و نگارش تحقیق فیلم آب و خاک تعلق گرفت، در بخش فیلم های داستانی هم جایزه بهترین کارگردانی شامل تقدیرنامه و جایزه نقدی به یاسمن شریف منش برای فیلم رسوب و دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مهدی حیدری برای فیلم آق گول اهدا شد.

هیئت داوران همچنین دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین فیلم جشنواره در بخش آزاد را به مهدی حیدری برای فیلم آق گول اهدا کرد و در بخش ویژه هیچ فیلمی را شایسته احراز بهترین اثر ندانست.

جشنواره فیلم و عکس آذربایجان غربی به مدت سه روز در مهاباد برگزار شد و برای حضور در این جشنواره بیش از 150قطعه عکس و 57فیلم کوتاه به دبیرخانه آن ارسال شده بود که از میان آنها 30قطعه عکس و 15فیلم به بخش مسابقه راه یافتند.