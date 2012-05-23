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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۶

حیدری اعلام کرد:

شرایط و زمان ثبت نام دانشجویان متقاضی انتقال در دانشگاه آزاد علی آباد

شرایط و زمان ثبت نام دانشجویان متقاضی انتقال در دانشگاه آزاد علی آباد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: معاون دانشجویی دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول گفت: براساس بخشنامه جدید تسریع در نقل و انتقال دانشگاه آزاد اسلامی، زمان ثبت نام دانشجویان متقاضی انتقال و میهمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول از 15 خرداد تا 15 تیرماه تعیین شده است .

به گزارش خبرگزاریی مهر، دکتر محمدتقی حیدری افزود: بخشنامه جدید سازمان مرکزی جهت تسریع در امور نقل و انتقال است و فقط یکبار برای متقاضیانی که تقاضای خود را از تاریخ 15 خردادماه تا 15 تیرماه سال جاری به اموردانشجویی تسلیم نمایند قابل بررسی و اجراست.

وی با بیان این مطلب که این بخشنامه شامل دانشجویان جدیدالورود در مهرماه 1391 و بعد از آن نمی شود ، بر دقت داوطلبان جدید برای تحصیل در دوره های کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد در انتخاب محل تحصیل تاکید کرد.
 
حیدری در ادامه با بیان این مطلب که بخشنامه جدید نقل و انتقالات شامل واحدهای دانشگاه آزاد در تهران نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در صورت عدم مشروطی در ترم‌های تحصیلی قبلی و موافقت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مقصد و همچنین کسب معدل میانگین بالاتر از هفده در مدت دو نیمسال متوالی میهمانی و رضایت از عملکرد علمی و فرهنگی دانشجو ، به شرط دایر بودن رشته و گرایش متقاضی در واحد دانشگاهی مقصد، انتقال بلامانع خواهد بود.
 
معاون دانشجویی در پایان تصریح کرد: دانشجویانی که پیش از این از میهمانی استفاده کرده‌اند نیز می‌توانند از آیین‌نامه مذکور برای دو نیمسال میهمانی استفاده کنند و باید شهریه ثابت را در واحد مبداء پرداخت نمایند.
کد مطلب 1610164

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