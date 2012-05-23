شرایط و زمان ثبت نام دانشجویان متقاضی انتقال در دانشگاه آزاد علی آباد

به گزارش خبرگزاریی مهر، دکتر محمدتقی حیدری افزود: بخشنامه جدید سازمان مرکزی جهت تسریع در امور نقل و انتقال است و فقط یکبار برای متقاضیانی که تقاضای خود را از تاریخ 15 خردادماه تا 15 تیرماه سال جاری به اموردانشجویی تسلیم نمایند قابل بررسی و اجراست.

وی با بیان این مطلب که این بخشنامه شامل دانشجویان جدیدالورود در مهرماه 1391 و بعد از آن نمی شود ، بر دقت داوطلبان جدید برای تحصیل در دوره های کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد در انتخاب محل تحصیل تاکید کرد.

حیدری در ادامه با بیان این مطلب که بخشنامه جدید نقل و انتقالات شامل واحدهای دانشگاه آزاد در تهران نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در صورت عدم مشروطی در ترم‌های تحصیلی قبلی و موافقت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مقصد و همچنین کسب معدل میانگین بالاتر از هفده در مدت دو نیمسال متوالی میهمانی و رضایت از عملکرد علمی و فرهنگی دانشجو ، به شرط دایر بودن رشته و گرایش متقاضی در واحد دانشگاهی مقصد، انتقال بلامانع خواهد بود.

معاون دانشجویی در پایان تصریح کرد: دانشجویانی که پیش از این از میهمانی استفاده کرده‌اند نیز می‌توانند از آیین‌نامه مذکور برای دو نیمسال میهمانی استفاده کنند و باید شهریه ثابت را در واحد مبداء پرداخت نمایند.