ثبت نام مراسم اعتکاف در شهرستان قروه آغاز شد

حجت الاسلام علی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام از متقاضیان اعتکاف سه روزه در اداره تبلیغات اسلامی آغاز شده است و مراحل ثبت نام تا 10 خرداد ادامه دارد.

وی افزود: متقاضیان می توانند با حضور در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه ثبت نام کرده و فرم مربوطه را تکمیل کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قروه به ثمرات سنت حسنه اعتکاف اشاره کرد و گفت: به وجود آمدن دوره ای کوتاه برای محاسبه نفس و خودسازی که حداقل سه روز طول می کشد و انسان را از حاکمیت غریزه ها،عادت ها و اشتغالات معمول زندگی آزاد می سازد، صفای خاصی به روح و جان می بخشد.

وی به حضور پرشور جوانان در مراسم اعتکاف اشاره کرد و گفت: حضور پر شور جوانان در مراسم اعتکاف که 75 درصد مجموع شرکت کنندگان را تشکیل می دهند حاکی از اهمیت جوانان امروز ما به سنت های اعتقادی و دینی در جامعه است.

حجت الاسلام رستمی با اشاره به اینکه پیش‌ بینی می‌شود حدود هزار متقاضی در این دوره ثبت‌ نام کنند، افزود: ثبت‌ نام از متقاضیان اعتکاف مسجد الزهرا و مسجد سیدالشهدا تا دهم خرداد ماه در حال انجام است و معتکفین از تاریخ 15خردادماه به مدت سه روز در مسجد الزهرا و سیدالشهدا معتکف می شوند.

وی در پایان یادآور شد: برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی (ره)، ولادت امام علی (ع)، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ به سوالات شرعی و جلسات مشاوره از دیگر برنامه های این اداره در ایام اعتکاف است.