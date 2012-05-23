بهره بانک ها در کردستان بیشتر از سوددهی واحدهای تولیدی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل مهدی عراقی ظهر چهارشنبه در دیدار سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان با نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: کسانی که پست های مدیریتی در بخش صنعت و معدن و اقتصادی استان را در دست دارند کارآمد نبوده و عملا کاری برای این حوزه انجام نداده اند.

وی عملکرد رئیس خانه صنعت و معدن کردستان و اتاق بازرگانی سنندج را مورد انتقاد قرار داد و افزود: متاسفانه در طول دوران خدمت این مدیران هیچ گونه فعالیت مثبتی در بخش صنعت و معدن و حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان صورت نگرفته است.

این تولیدکننده در ادامه خواستار استعفای اسعد کاردانی و محمد سعید نقشی زادیان از سمت های خود شد و ادامه داد: این افراد متاسفانه از زمان مدیریت خود تاکنون نکته مثبتی در کارنامه کاری خود ندارند و به همین دلیل باید از سمت های خود استعفا دهند.

مهدی عراقی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: استان کردستان در زمینه معدن یکی از استان های ثروتمند و غنی در کشور است که با مدیریت نادرست مسئولان و مدیران متولی امر کمترین بهره و سود را از این حوزه می برد.

وی افزود: بیش از 80 درصد از اراضی و معدن های استان کردستان توسط منابع طبیعی به عنوان منابع ملی ضبط شده اند و تنها از 20 درصد این معادن می توان بهره برداری کرد که آن هم به دلیل پایین بودن کیفیت مواد معدنی آن منطقه سود دهی نداشته و قابل سرمایه گذاری نیستند که این مسئله نیز خود نشان از عدم مدیریت مسئولان دارد.

این تولید کننده در ادامه سخنان خود به عملکرد بانک ها نیز انتقاد کرد و اظهار داشت: بهره بانک ها در مقابل تسهیلاتی که به تولیدکنندگان پرداخت می کنند بیشتر از سوددهی واحدهای تولیدی است و همین امر باعث ورشکستگی بیشتر سرمایه گذاران می شود.

مهدی عراقی ادامه داد: بانک ها با بیشترین بهره و سود تسهیلات مشارکتی را به تولیدکنندگان پرداخت می کنند و این سودهای کلان و عدم جوابدهی واحد تولیدی، آنها را به ورشکستگی کشیده و سرمایه گذاران را به نابودی می کشاند.

وی در پایان یادآور شد: وقتی بانکی تسهیلات را به عنوان تسهیلات مشارکتی به تولیدکنندگان می پردازد یعنی در سود و زیان حاصله نیز شریک است اما در سیستم بانکداری کشور بانک ها تنها در سود مشارکت دارند و جوابگوی هیچ گونه خسارتی نیستند.

نشست سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان کردستان با حضور نماینده ولی فقیه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولان ارشد استان کردستان به منظور بررسی راهکارهای رفع موانع و مشکلات فرا روی سرمایه گذاری و تولید در کردستان برگزار شد.