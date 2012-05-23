دقت مدیران مجموعه های اداری در تعیین مشاوران حقوقی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مالک اژدر شریفی ظهر امروز چهارشنبه در همایش شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی در آذربایجان شرقی گفت: مشاورین حقوقی، پل های ارتباطی محکمی بین تشکیلات قضایی و دستگاه های اجرایی هستند و ارتباط مستمری با دستگاه قضایی دارند لذا مدیران دستگاه های اداری باید در انتخاب و به کار گماردن شان دقت مضاعفی داشته باشند.

وی افزود: گاهی دیده می شود که مشاوران حقوقی نسبت به حوزه کاری خود مسلط نیستند و از اینرو باید در انتخاب و مسئولیت دادن به اشخاص به عنوان مشاور در ادارات حقوقی مجموعه های دولتی به صورت دقیق و کارشناسی شده عمل شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اضافه کرد: متاسفانه گاهی حراست دستگاه های اداری نیز نظارت لازم و کافی نسبت به این موضوع ندارند و حتی به جای اینکه با خیانت ها برخورد کنند، از ارزش های غلط دفاع هم می کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه "عادت به چیزهای جدید کرده ایم" از تشکیل شورای نوبنیاد هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی در آذربایجان شرقی انتقاد کرد و گفت: بهتر بود به جای تشکیل این شورا، ادارات حقوقی دستگاه های دولتی مورد تقویت قرار می گرفت.

حجت الاسلام شریفی توضیح داد: تشکیل شورای جدید مانند کاشت نهال های جدید در کنار درختان تناوری است که به دلیل عدم رسیدگی باغبان، رنگ هایشان پریده و در حال از بین رفتن هستند که نتیجه این اقدام، ایجاد یک باغ نامتناسب است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی پیشنهاد کرد، به جای تمرکز بر روی شورای مزبور، ادارات حقوقی دستگاه های دولتی از حیث ساختار و نیروی انسانی مورد توجه ویژه قرار گرفته و تقویت شوند.