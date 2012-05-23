25 مراسم جشن ولادت امام محمد باقر(ع) در سنندج برگزار می شود

علی خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای برگزاری 25 مراسم و جشن ولادت حضرت امام محمد باقر (ع) در استان کردستان اظهار داشت: این تعداد مراسم به همت هیئت های مذهبی استان در سطح مساجد و هیئات مذهبی برگزار می ‌شود.

وی با اشاره به اینکه این تعداد مراسم در سطح شهرستان‌ های مختلف استان کردستان برگزار می ‌شود، افزود: از این تعداد 10 محفل در هیئات مذهبی روستایی استان، شش محفل در شهرستان‌های قروه و بیجار، سه محفل در هیئات مذهبی سنندج و شش محفل نیز در سایر شهرستان‌ های استان برگزار می ‌شود.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان کردستان بیان کرد: در این جشن‌ها برنامه‌هایی از جمله سخنرانی، مدیحه ‌سرایی، پخش گل و شیرینی و برگزاری مسابقات فرهنگی با مشارکت و همراهی خود مردم انجام می ‌شود.

وی عنوان کرد: برگزاری مراسم تواشیح توسط گروه تواشیح قائم آل محمد(ص) استان کردستان در این جشن‌ها نیز از دیگر برنامه ‌هایی است که به همین مناسبت در استان برگزار می شود.

خزایی گفت: در حال حاضر بیش از 450 هیئت مذهبی در استان کردستان فعالیت دارند که این هیئات در راستای برگزاری برنامه‌های ملی و مذهبی همکاری گسترده ‌ای با تبلیغات اسلامی دارند.

وی یادآور شد: همچنین 500 نفر از مسئولان هیئات مذهبی و کانون‌های فرهنگی تبلیغی استان کردستان آمادگی خود را برای اعزام به مرقد مطهر امام خمینی (ره) اعلام کرده ‌اند.

وی گفت: هر سال اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان به منظور تجدید بیعت با امام راحل (ره) در سالروز رحلت ایشان تعدادی از مسئولان و اعضای هیئات مذهبی استان کردستان را به مرقد این بزرگوار اعزام می‌ کند.