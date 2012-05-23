فرآیند تولید محصول با خلوص فوق بالا نهادینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در شرکت بزرگ کالسیمین پدر صنعت سرب و روی ایران فرآیند تولید محصول با خلوص فوق بالا (S H G) نهادینه شد که خود مزیتی شایسته در استحصال فلز محتوی و افزایش بهره وری خواهد بود.

این فرآیند علاوه بر افزایش قیمت محصول ، مشتری پسندی و رقابت پذیری جهانی مطلوبی را به همراه دارد.

غالب تولیدات شمش روی در کشور با عیار تقریبی حداکثر99.95 الی99.98 است که به واسطه این اقدام تاثیر گذار محصول بسمت خلوص بالاتری سوق پیدا می کند و در رده محصولات کاملاً خالص قرار می گیرد، یعنی بالغ بر خلوص 99.995 که با میزان ناخالصی بسیار محدود حداکثر حدود PPM 50 خواهد بود.

دانش فوق کاملا انحصاری بوده و جزء دست آوردهای ثبت شده شرکت کالسیمین است.