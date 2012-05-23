به گزارش خبرنگار مهر، استقلال در شرایطی لیگ یازدهم را شروع کرد که به واسطه جذب جمعی از بهترین‌های فوتبال ایران لقب‌های زیادی به این تیم داده شد و از همان ابتدا انتظار از پرویز مظلومی این بود که بتواند آبی پوشان را به عنوان قهرمانی لیگ برتر برساند. اما این اتفاق رخ نداد و استقلال تنها قهرمان جام حذفی شد و در شرایطی لیگ برتر را با سومی پشت سرگذاشت که در برخی مقاطع با هشت امتیاز اختلاف نسبت به سپاهان در صدر جدول قرار داشت.

با این حال عملکرد فنی پرویز مظلومی در طول رقابتها همواره مورد انتقاد مسئولان، پیشکسوتان و حتی برخی بازیکنان این تیم بود که در راس آنها مجتبی جباری قرار داشت. دیدار با سپاهان که منجر به حذف استقلال از لیگ قهرمانان آسیا شد، شاید یکی از دلایل محکم برای تایید مشکلات فنی در عملکرد استقلال بود که عملا این تیم نتوانست سپاهان را آزاد دهد و به راحتی تن به شکست داد.

دیدار استقلال برابر سپاهان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا یکی از نمایش های ضعیف آبی پوشان در این فصل بود

هر چند تکلیف مظلومی و استقلال سه شنبه شب با حذف از لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد، اما از مدتها پیش صحبت هایی مبنی بر کنار گذاشتن مظلومی از کادر فنی استقلال و بازگشت امیرقلعه نویی به جمع آبی پوشان مطرح شده بود و برخی اعتقاد داشتند تعلل قلعه نویی در تمدید قرارداد با تراکتورسازی، برای مشخص شدن وضعیت کادر فنی استقلال است.

با این حال هنوز هیچ چیز در مورد تغییرات باشگاه استقلال قطعی نیست و اخباری که منتشر می شود گمانه زنی و یا شنیده های غیر رسمی است که البته برخی به واقعیت نزدیک هستند اما قابل استناد نیستند. آنچه این روزها به عنوان گمانه زنی مطرح می شود حکایت از جدایی پرویز مظلومی و بازگشت امیر قلعه نویی دارد.

اما واقعیت این است که ابتدا باید وزارت ورزش تکلیف علی فتح الله زاده به عنوان مدیر عامل استقلال را مشخص کند تا مدیر عامل فصل آینده بتواند در مورد انتخاب سرمربی تصمیم بگیرد. اگر فتح الله زاده بماند طبق اعلام قبلی خودش باید با مظلومی مذاکره کند. اگر هم او مدیر عامل نباشد باید دید مدیر عامل بعدی چه تصمیمی خواهد گرفت.

البته گفته می شود قرار است در ترکیب اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال نیز تغییراتی ایجاد شود که برخی منابع خبر از حضور محمدحسین قریب به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره می دهند. با این حال هنوز هیچ اظهار رسمی در مورد آینده مبهم استقلال مطرح نشده است و باید احتمال حضور گزینه سوم در مسائل فنی استقلال را هم داد. شاید فردی به غیر از مظلومی و قلعه نویی روی نیمکت آبی ها نشست!