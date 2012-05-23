به گزارش خبرنگار مهر، رمضان محسن پور پیش از ظهر چهارشنبه در اولین نشست هم اندیشی بین المللی ریزگردها با منشاء طبیعی که صبح چهارشنبه با حضور معاون وزیر کشور و ریاست ستاد مدیریت بحران، قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست، متخصصین داخلی و خارجی و رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی و رازی کرمانشاه و بابل عراق درسالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، گفت: تأثیرات ناشی از وجود ریزگردها در هوا و تنفس آن توسط افراد سبب بروز انواع بیماریهای عفونی و ریوی برای سالمندان، نوزادان، کودکان و زنان باردار می شود.

وی در ادامه بیان داشت: درطی سالهای اخیرتعداد روزهایی که گرد و غبار در استانهای لرستان، خوزستان، کرمانشاه و سنندج دیده شده به ترتیب شامل 66،64،63 و54 روزبوده است.

وی استانهای غربی و جنوب غربی کشور را بیشترین استان هایی دانست که درمعرض مواجهه با این پدیده قرار دارند.

محسن پور گفت: کشورهای عراق، سوریه، عربستان منشاء و کانون پدیده ریزگرد ها هستند.

وی کاهش منابع آبی و سطح زیر کشت اراضی کشاورزی کشور عراق را از مهمترین علل به وجود آمدن کانون ریزگردها عنوان کرد.