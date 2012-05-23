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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۴۶

معاون وزیر بهداشت:

ریزگردها در کشور یک معضل اجتماعی شده‌اند

ریزگردها در کشور یک معضل اجتماعی شده‌اند

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: رمضان محسن پور گفت: پدیده ریزگردها و عوارض ناشی از آن در کشور به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است که همه باید برای پیشگیری و کنترل آن تلاش کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان محسن پور پیش از ظهر چهارشنبه در اولین نشست هم اندیشی بین المللی ریزگردها با منشاء طبیعی که صبح چهارشنبه با حضور معاون وزیر کشور و ریاست ستاد مدیریت بحران، قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست، متخصصین داخلی و خارجی و رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی و رازی کرمانشاه و بابل عراق درسالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، گفت: تأثیرات ناشی از وجود ریزگردها در هوا و تنفس آن توسط افراد سبب بروز انواع بیماریهای عفونی و ریوی برای سالمندان، نوزادان، کودکان و زنان باردار می شود.

وی در ادامه بیان داشت: درطی سالهای اخیرتعداد روزهایی که گرد و غبار در استانهای لرستان، خوزستان، کرمانشاه و سنندج دیده شده به ترتیب شامل 66،64،63 و54 روزبوده است.

وی استانهای غربی و جنوب غربی کشور را بیشترین استان هایی دانست که درمعرض مواجهه با این پدیده قرار دارند.

محسن پور گفت: کشورهای عراق، سوریه، عربستان منشاء و کانون پدیده ریزگرد ها هستند.

وی کاهش منابع آبی و سطح زیر کشت اراضی کشاورزی کشور عراق را از مهمترین علل به وجود آمدن کانون ریزگردها عنوان کرد.

کد مطلب 1610176

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