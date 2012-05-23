"شورای امور حقوقی" ساختار جدیدی برای افزایش اختیارات استان هاست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی ظهر امروز چهارشنبه در همایش شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی در آذربایجان شرقی گفت: مشاوران حقوقی وظیفه دفاع از حقوق دولت در محاکم قضایی را دارند و تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی، گامی برای هویت بخشیدن به تشکیلات حقوقی دولت است.

وی با اشاره به مشترکات فعالان واحدهای حقوقی دستگاه های دولتی، افزود: این شورا قادر است تشکیلات حقوقی دولت را به هم متصل کرده و یک وحدت رویه در بین آنها ایجاد کند.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: شورای مزبور همچنین می تواند گامی در راستای ارج نهادن به فعالیت های صورت گرفته در واحدهای حقوقی دستگاه های دولتی محسوب شده و شاغلان در این واحدها را برای احقاق حقوق و ابطال باطل پرانگیزه کند.

بیگی، تصریح کرد: شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های دولتی به انجام شایسته وظایف توسط مدیران و مسئولان مجموعه های اداری کمک خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه مشاوران حقوقی از شان و جایگاه رفیعی برخوردارند، افزود: این شورا همچنین می تواند آغازگر قدردانی اصولی از مشاوران حقوقی باشد که وظیفه سنگینی در ابطال باطل و احقاق حقوق دولت دارند.

استاندار آذربایجان شرقی، تسهیل در انتقال تجارب دوایر مختلف حقوقی دستگاه های گوناگون دولتی را از دیگر کارکردهای شورای هماهنگی واحدهای حقوقی دستگاه های دولتی در استان بیان کرد.