کتاب «رسانه و هویت ایرانی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «رسانه و هویت ایرانی» حاوی 7 مقاله نظری و تجربی در حوزه رسانه‌ها، هنر، جهانی شدن و هویت است. مقاله اول در این کتاب به قلمِ بهزاد نادرنژاد، با رویکردی نظری به تبیین اثرگذاری رسانه‌های ارتباط جمعی نوین بر کنشهای هویت جمعی ایرانی پرداخته است.

مقاله دوم با عنوان «بررسی تاثیر رسانه بومی برهویت جوانان؛ مطالعه موردی استان مازندران در سال 87-86» توسط علی جان حسنی نوشته شده است. مقاله سوم این مجموعه به قلم مسعود الماسی و همکاران، رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت با هویت دینی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام را مورد بررسی قرار داده است.

مجتبی عطارزاده، در مقاله چهارم این مجموعه با عنوان «قابلیت هنر قدسی در هویت بخشی به جوان ایرانی» هویت ایرانی را در هنر اسلامی ایرانی جستجو کرده است. در مقاله پنجم این کتاب هم یعقوب موسوی و صلاح الدین قادری به بررسی نمادها و هویت شهری و اثر آن بر هویت جوانان پرداخته‌اند.

علیرضا قبادی و محمدرضا تقی‌زاده نیز در مقاله ششم این کتاب به تبیین «نقش مناسک و مراسم دینی در تقویت هویت دینی و ملی» با استفاده از نظریه‌های کارکردگرایی ساختاری دورکیم، پارسونز و گیدنز پرداخته‌اند. موضوع مقاله پایانی این مجموعه، بررسی تاثیر نظام بین المللی - پسادوقطبی بر هویت ملی است که از سوی منصور ساعی و صباح مفیدی به نگارش درآمده است.

نویسندگان در این مقاله با اشاره به تحولات سیاسی پس از فروپاشی نظام وستفالیای(حاکمیت مطلق دولت‌ها) و نظام دوقطبی (دو ابرقدرت جهانی شوروی و آمریکا)، به تاثیرگذاری این تحولات بر هویتهای گوناگون و از جمله هویت ملی پرداخته‌اند.

کتاب «رسانه و هویت ایرانی» در 230 صفحه از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی منتشر شده است.