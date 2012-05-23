آزادسازی خرمشهر در تاریخ جنگ ایران به عنوان یک نقطه ماندگار حک شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله عراقی ظهر چهارشنبه در یادواره هشت هزار شهید شمیایی کشور در بروجرد با اشاره به عملیات آزاد سازی خرمشهر اظهار داشت: کشور عراق در شهریور ماه سال 1359 به ایران حمله و شهر خرمشهر را اشغال کرد.

وی با بیان اینکه در آن زمان مردم خرمشهر و رزمندگان بیش از 34 روز در مقابل ارتش عراق مقاومت کردند، بیان داشت: این در حالی بود که در آن زمان کشور عراق دارای یک ارتش توانمند، سازمان یافته و آموزش دیده بود.

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران با بیان اینکه در زمان حمله عراق به کشور ما مشغول بازسازی ویرانی های رژیم طاغوت بودیم، عنوان کرد: در آن زمان سپاه پاسداران نیز یک نیروی نوپا، جوان و بدون توان جنگی بود.

سردار عراقی با تاکید بر اینکه در زمان حمله عراق به خرمشهر ما توان مقابله منظم با ارتش عراق را نداشتیم، بیان داشت: این در حالی بود که رژیم بعثی عراق اعلام کرده بود که ما می خواهیم شهر خرمشهر را در کمتر از 24 ساعت و بدون هیچ مقاومتی بگیریم.

وی با اشاره به مقاومت های مردم خرمشهر و رزمندگان ایران برای آزادسازی خرمشهر یادآور شد: با وجود توان نظامی بالای عراق در آن زمان مردم خرمشهر و رزمندگان ایران اسلامی با رهنمودهای امام راحل و از جان گذشتگی توانستند که شهر خرمشهر را از اشغال عراق آزاد کنند.

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران با بیان اینکه رزمندگان ما در 10 اردیبهشت سال 61 با رمز مقدس "یا علی ابن ابی طالب" عملیات آزاد سازی خرمشهر را آغاز کردند، ادامه داد: عملیات آزادسازی خرمشهر یک عملیات واقعا سخت و پیچیده بود که رزمندگان ما این شهر را با سربلندی آزاد کردند.

سردار عراقی تصریح کرد: مردم و رزمندگان ما در عملیات آزاد سازی خرمشهر با سربلندی و سرافرازی تمام توانستند دوباره خرمشهر را به ایران برگردانند.

وی افزود: عملیات آزاد سازی خرمشهر توسط رزمندگان ایران اسلامی در تاریخ جنگ ایران به عنوان یک نقطه ماندگار حک شده است.

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه امروز ما در این یادواره جمع شده ایم تا از ایثار و از خودگذشتگی رزمندگانمان در هشت سال دفاع مقدس قدردانی کنیم، گفت: این فرهنگ قدرشناسی نیز باید به نسل های بعدی انتقال داده شود.

سردار عراقی با تاکید بر اینکه دنیا باید بداند چه جنایتی را با حمایت از ارتش عراق در هشت سال دفاع مقدس انجام داده است، ادامه داد: کسانی به عراق در آن زمان کمک کردند که امروز خود را مدعی دموکراسی می دانند.

وی با طرح این سوال که کسانی که در آن زمان از رژیم بعثی عراق حمایت می کردند و مردم مظلوم ایران را بمباران شیمیایی می کردند چرا قطعنامه ای علیه عراق صادر نکردند، افزود: این در حالیست که این کشورها امروز مدعی حقوق بشر و دموکراسی شده اند.