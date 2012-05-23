3000 بانوی خیر در مدرسه سازی کشور مشارکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه نیزاری پیش از ظهر چهارشنبه در چهاردهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی در بیرجند، از رشد هشت درصدی خیرین مدرسه ساز زن در کشور نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهارداشت: در این راستا استقبال بانوان از مدرسه سازی قابل توجه بوده و در حال افزایش است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر سه هزار و 700 زن خیر در سطح کشور در زمینه مدرسه سازی مشارکت می کنند، افزود: هر یک از این خیرین حداقل یک مدرسه در سطح کشور ساخته اند.

رئیس ستاد پشتیبانی بانوان خیر مدرسه ساز کشور با اشاره به اینکه 25 درصد خیرین کشور به بانوان اختصاص دارد، عنوان کرد: برخی از بانوان خیر مدرسه ساز در سطح کشور بیش از 30 پروژه احداث کرده است.

وی میزان تعهدات خیران مدرسه ساز کشور طی سال گذشته را یک هزار میلیارد تومان عنوان کرد و بیان داشت: بیش از 25 درصد این اعتبار توسط بانوان خیر تعهد شده است.

نیزاری با اشاره به جایگاه زنان در سطح جامعه بویژه جوامع اسلامی، افزود: بانوان نقش بسزایی در تربیت و اشاعه فرهنگ مدرسه سازی در جامعه داشته و می توانند این فرهنگ را در جامعه نیز نهادینه کنند.

وی با اشاره به اینکه باقی ماندن نام خیرین مدرسه ساز در مناطق مختلف کشور از جمله انتظارات خیرین در سطح کشور است، بیان کرد: در این زمینه هر چه دولت به اعتبارات مدرسه سازی بیشتر کمک کند خیرین مدرسه ساز نیز تشویق شده و مشارکت های مردمی در این راستا افزایش خواهد یافت.

رئیس ستاد پشتیبانی بانوان خیر مدرسه ساز کشور از تشکیل ستادهای بانوان خیر مدرسه ساز در سطح استانها خبر داد و گفت: به منظور تشویق بانوان در این زمینه، تشکیل ستاد بانوان خیر مدرسه ساز در خارج از کشور در دست پیگیری است.