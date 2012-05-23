طرح‌ جامع جدید‌ مدیریت آبهای ‌سطحی تدوین ‌شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی ضمن افزود: در طرح جدید، دیدگاه جمعآوری و هدایت آبهایسطحی به مدیریت پایدار آبهایسطحی تبدیل شدهاست. یعنی بهجای جمعآوری آب و انتقال آن به اراضی پاییندست ، کاهشحجم روان آب ، کنترل درمنشاء و مدیریت منابع به صورتمحلی و منطقهای مدنظر قرار گرفته و نگاهی کاملاً زیست محیطی و منطبق براصول توسعهپایدار براین فرآیند حاکم شده است.
وی در ادامه گفت : در مدیریت آبهایسطحی دو رویکرد وجود دارد؛ یکی جمعآوری و انتقالآب بهخارج از حوزه که تاکنون بهاین شکل انجاممیشدهاست و دیگری کاهشحجم رواناب، کنترل در منشاء و ذخیرهآب در نزدیکی محلتولید رواناب و نهایتاً بازگرداندن آن به چرخهطبیعی که در طرحجامع جدید رویکرد دوم دنبال میشود.
حسینی افزود: بهعنوان نمونه یک بوستان در حالت طبیعی کاربری خود را دارد اما درمواقع بروز سیلاب میتوان با اجرای تمهیداتی، از آن بهعنوان حوضچه آرامش استفادهکرد و باانتقال جریانسیلاب به آن، آب را در محل نگهداریکرده و سپس بهزمین برگردانده یا مورد استفاده قرار داد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه این رویکرد جدیدی است و باید بسترسازی لازم برای آن انجام شود خاطر نشان ساخت: با اجرای این طرح، فرآیند جمعآوری و انتقال آبهایسطحی بهمدیریت آبهایسطحی تبدیلشده و استفادههای لازم نیز از روانابسطحی صورت خواهدگرفت.
وی با اشاره به اینکه طرحجامع جدید توسط تیمعلمی متشکل از مشاورانداخلی و خارجی تهیه شدهاست خاطرنشان ساخت: ازاین پس باتوجه به طرحجامع جدیـد، اولـویـتهـایاجرایـی سـازمـانمشـاور فنی و مهندسی شهرتهران، شرکت خاکریزآب و شهرداریهای مناطق تعریف خواهدشد همچنین طرحهایقبلی نیز با این طرح سنجیدهشده و درصورت نیاز تطبیقداده میشود.
حسینی تصریح کرد: این طرح تا مرحله اجراییشدن بسیارسریع پیشرفته و امسال اجرایی میشود.
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