به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت نرخ بیکاری 88 ماهه شهرها و روستاهای کشور طی فصول 4 گانه سال نشان می دهد که همواره شهرها دارای نرخ بیکاری بالاتر از روستاها بوده و این نرخ طی 11 سال گذشته و 44 فصل دورقمی و بالای 10 درصد باقی مانده است.

جز در یکی دو مورد که نرخ بیکاری در شهرها به کمتر از 11 درصد رسید، در مابقی موارد از سال 80 تا 90، نرخ بیکاری در شهرهای کشور بیش از 11 درصد مانده و تا 16 درصد نیز بالا رفت.

در آنسو، روستاها دارای وضعیت بهتری بوده اند به نحوی که جز در زمستان سال 80 که نرخ بیکاری روستاها به 14.3 درصد رسید، در مابقی فصول 44 گانه این نرخ در وضعیت تقریبا مناسبی بوده و تا 5.2 درصد نیز کاهش یافته است.

تمرکز بیکاران در شهرها

با اینکه بر سر نحوه محاسبه نرخ بیکاری و قراردادن 1 ساعت به عنوان مرز بین بیکار و شاغل در کشور همواره انتقادات و مسائلی مطرح است، اما با این حال روستاها در 11 سال گذشته دارای روند بهتری از بیکاری بوده اند و شهرها جمعیت بیشتری از بیکاران را در خود جای داده اند.

البته اینکه روستاها دارای نرخ بیکاری کمتری از شهرها به ویژه کلانشهرهای کشور هستند می توان دلایلی مانند مهاجرت جوانان از روستاها به شهرها، از بین رفتن فرصت های شغلی در روستاها، تغییر ذائقه کارجویان و فاصله گرفتن از مشاغل کشاورزی و مسائلی از این دست را برشمرد.

نگاهی به آمار نرخ بیکاری در فصول مختلف سال های 80 تا 90 نیز نشان می دهد با وجود طرح این موضوع از سوی مقامات دولتی مبنی بر اینکه نرخ بیکاری در زمستان ها به دلیل کاهش حجم برخی مشاغل مانند کشاورزی و ساختمان سازی کاهش می یابد، بالاتر است اما آمارها تفاوت چندانی از نوسان نرخ بیکاری بین ماه های مختلف سال را نشان نمی دهد.

بهبود فرصت‌های شغلی در روستا

با این حال این موضوع که نرخ بیکاری روستاها در فصل زمستان کمی بیشتر از سایر فصول می شود در روستاها قابل قبول تر است و اعداد کمی میل به رشد را در جداول آماری نشان می دهند.

جدول 44 فصل نرخ بیکاری شهرهای ایران از بهار 80 تا زمستان 90

زمستان پاییز تابستان بهار سال 15.1 14.8 15.4 15.4 1380 13.1 14.3 14.1 14.7 1381 12.1 12.8 12.7 12.8 1382 .... 12.3 ..... 11.9 1383 13.8 13 13.7 14.6 1384 13.8 13.5 12.9 13.3 1385 13.1 11.4 12.3 13.2 1386 13.7 10.8 12 11.3 1387 ... ...... 13.1 12.9 1388 16 13.8 15.8 15.5 1389 13.7 12.8 12.5 14.2 1390

جدول 44 فصل نرخ بیکاری در روستاهای ایران از بهار 80 تا زمستان 90

زمستان پاییز تابستان بهار سال 14.3 13.5 12.3 12 1380 11.1 10.9 9.9 10 1381 9.9 10 8.6 9.4 1382 .... 6.8 ... 7.6 1383 8.8 6.7 6 7.2 1384 8.7 7.8 5.3 6.7 1385 9.2 6.5 5.2 5.7 1386 9.8 6.7 6.4 6.2 1387 ... .... 7.2 7.2 1388 11.2 8 8.5 9 1389 8.9 9.4 7.6 7.7 1390

به صورت کلی اقدامات انجام شده طی سال های اخیر و آمارهایی که دولت در زمینه ایجاد 3 میلیون و 200 هزار فرصت جدید شغلی فقط در 2 سال 89 و 90 ارائه می دهد، نتوانسته است چندان از سوی جامعه بیکاران کشور مورد پذیرش قرار گیرد.

به نظر می رسد تعریف دولت از ایجاد یک فرصت شغلی در کشور با نگاه جویندگان کار متفاوت باشد به نحوی که افراد بیکار تنها زمانی می پذیرند که یک فرصت شغلی واقعی در کشور ایجاد شده است که خود یا دیگر بیکاران بتوانند از آن طریق مشغول به کار شوند که در این بخش نیم نگاهی نیز به میزان امنیت شغلی فرصت های موجود وجود دارد.

با این حال دولت ایجاد فرصت های شغلی را با نگاه دیگری دنبال می کند به نحوی که ورود سالیانه 1 میلیون و 200 هزار نفر به صف متقاضیان کار، پرداخت تسهیلات از سوی شبکه بانکی کشور و همچنین تعهد طرح هایی که موفق به دریافت منابع بانکی می شوند و اجرای برخی طرح های موقت مانند مسکن سازی که می تواند در یک مقطع مشخصی تعدادی فرصت شغلی در کشور ایجاد کند؛ در مجموع به عنوان اقداماتی تلقی می شود که منجر به ارائه آمارهای اشتغالی خواهد بود.