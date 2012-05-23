تربیت انسانهای دین مدار وظیفه مهم مراکز علمی و آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر چهارشنبه در نشست متولیان و مدیران فرهنگی شش گانه تحت نظارت نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تربیت انسان های دین مدار وظیفه مهم مراکز علمی و آموزشی است که مسئولان آموزشی و علمی باید به آن توجه کنند، افزود: این امر اعتلای جامعه و کشور را به همراه خواهد داشت.

امام جمعه اراک با اشاره به اینکه همسویی آموزشهای دینی و علمی فرهنگ جامعه را تقویت می کند، گفت: نسل امروز تشنه حقایق دینی است که باید با تعالیم اسلامی به آن پاسخ داد.

وی تلاش دشمنان را پر کردن خلاء های ذهنی و پرسشهای پاسخ داده نشده جوانان و نوجوانان دانست و گفت: هجمه ای که دشمن آغاز کرده برای سلطه گری و زدودن استقلال و بهره کشی است که باید هوشیار بود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: امروز دانشجویان متعهد و آگاه می توانند جامعه را نسبت به اهداف دشمن از هجمه فرهنگی آگاه کنند.

وی دانشجویان را از اقشار تاثیر گذار، مهم و سرنوشت ساز برای جامعه دانست و گفت: دانشگاه ها، آموزش و پرورش، تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، مساجد و مصلای های نماز جمعه باید با برگزاری نشستهای مختلف برای افزایش کیفی برنامه های فرهنگی بکوشند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار مرکزی نیز در سخنانی با بیان اینکه اعتقادات یکی از اساسی ترین دغدغه های امروز است، گفت: باید با درک درست از اهمیت این موضوع به رشد باورهای دینی و محکم الهی کمک کنیم.

ابوالقاسم نصرالهی افزود: تربیت اسلامی می تواند زمینه ساز تعالی جامعه و انسان باشد و این امر باید محور مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی باشد.