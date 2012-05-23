  1. جامعه
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۴

معارضان ملکی ضلع جنوب حرم حضرت عبدالعظیم (ع) تملک شد

شهردار منطقه 20 در نشستی که با حضور تولیت آستان مقدس حرم حضرت عبدالعظیم(ع) به منظور تسریع در روند اجرا، بررسی و رفع مشکلات و چگونگی پیشرفت طرح توسعه اطراف حرم حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار شد از تملک معارضین ملکی ضلع جنوب این حرم شریف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم بابایی در نشستی که با حضور آیت اله محمد محمدی ری شهری و معاونین شهرداری منطقه برگزار شد گفت: با توجه به مشارکت شهروندان تمامی معارضین ملکی ضلع جنوب حرم حضرت عبدالعظیم(ع) تملک شده و تنها دو ملک دیگر باقی مانده است.

بابایی با اشاره به اینکه تملک ضلع شرق حرم حضرت عبدالعظیم(ع) آغاز شده است خاطرنشان کرد: در دو سال اخیر 295 ملک تملک شده که هزینه تملک این میزان واحد در حدود 30 میلیارد تومان بوده است.

وی به عملیات عمرانی صحن آیت اله کاشانی واقع در ضلع غربی حرم نیز اشاره کرد و اظهار داشت: عملیات عمرانی ساخت شبستان آیت اله کاشانی و افزایش عرض پی و نصب میکروپایل ها به نحوی در حال اجراست که هیچگونه صدمه و خسارتی به دیوار صحن حرم وارد نخواهد شد.

شهردار منطقه 20 با اشاره به احداث پارکینگ طبقاتی، مراکز فرهنگی و سرویس های بهداشتی در طرح توسعه اطراف حرم حضرت عبدالعظیم(ع) گفت: در حال حاضر 230 هکتار از اراضی اطراف حرم در دست اقدام شهرداری است و بیش از 15 هکتار از آن به فضای سبز تبدیل می شود که همراه با چشم انداز گلدسته های حرم عبدالعظیم(ع) است.

این نشست با حضور تولیت آستان مقدس حرم حضرت عبدالعظیم(ع)، شهردار و معاونین شهرداری منطقه 20 و عوامل اجرایی طرح توسعه اطراف حرم حضرت عبدالعظیم(ع) در آستان مقدس حرم حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار شد .

 

کد مطلب 1610193

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