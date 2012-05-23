آب چهارمحال و بختیاری با نگاه تخصصی و علمی مورد توجه قرار نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عنابستانی ظهر چهارشنبه در همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای چالش ها و فرصت ها با بیان اینکه بحران آب در جهان بحران واقعی و جدی است، اظهار داشت: در این استان خشکسالی پیاپی باعث بحران جدی آب شده است.

وی تصریح کرد: بحران آب تنها خشکسالی نیست بلکه از آلودگی آب، اشتباه در نوع مصرف کردن آب، تغییر کیفیت در آب و دلایل متعدد دیگری شکل گرفته است.

عنابستانی ادامه داد: آب و کمبود و مسائل مربوط به حوزه مصرف آب موضوع کاملا علمی و تخصصی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه به موضوع آب تخصصی و علمی نگاه نشده، عنوان کرد: در حال حاضر موضوع به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است.

عنابستانی یادآور شد: مدیریت سیاسی و اجتماعی در تصمیم گیری کاملا متفاوت مدیریت علمی و تخصصی است و باید به مسئله آب نیز با موضوع علمی و تخصصی بحث کرد.

وی اذعان داشت: منابع مصرف، انتقال آب بین حوزه ای، میزان اشتغال، مصرف مبدا و شرایط مبدا مسائلی است که باید در بستر علمی قرار گیرد تا به نتیجه برسد.

عنابستانی بیان داشت: برای انتقال آب باید گزینه جامع را در نظر گرفت تا به خوبی مدیریت شود.

وی با تاکید بر اینکه سه طرح انتقال بین حوزه ای در این استان انجام گرفته، تاکید کرد: تونل اول کوهرنگ به تول دو کیلومتر، تونل دوم کوهرنگ به طول 10 کیلومتر و تونل سوم کوهرنگ به طول 23 کیلومتر که هنوز به پایان نرسیده و مطالعات جامع اجرای این سه طرح باید اثبات شود تا تاثیرات منفی در منابع آبی نداشته باشد.