رئیس جمهور قانون بودجه 91 را امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیخان گفت: با طی شدن مراحل اداری، عصر امروز قانون بودجه سال 91 کل کشور برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ می‌شود.



مهر پیش از این گزارش داده بود: دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور امروز بعدازظهر قانون بودجه سال 91 کشور را برای اجرا ابلاغ می‌کند.