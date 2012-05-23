  1. اقتصاد
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۱

یک مقام مسئول در دولت:

رئیس جمهور قانون بودجه 91 را امضا کرد

رئیس جمهور قانون بودجه 91 را امضا کرد

سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور اعلام کرد: رئیس جمهور قانون بودجه سال 91 کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی را امضا کرده است و عصر امروز به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیخان گفت: با طی شدن مراحل اداری، عصر امروز قانون بودجه سال 91 کل کشور برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ می‌شود.

مهر پیش از این گزارش داده بود: دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور امروز بعدازظهر قانون بودجه سال 91 کشور را برای اجرا ابلاغ می‌کند.

کد مطلب 1610206

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