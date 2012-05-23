برگزاری یادواره های شهدا در مقابله با هجمه فرهنگی دشمن موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایمانی ظهر چهارشنبه در یادواره 8 هزار شهید شیمیایی در سالن ورزشی ولایت بروجرد اظهار داشت: این یادواره نورانی و معنوی مربوط به مظلوم ترین و ایثارگرترین شهداست که برای اولین بار در شهرستان بروجرد برگزار شد.

وی با بیان اینکه شهدا پس از شهادت نیز مایه خیر و برکت هستند، بیان داشت: برگزاری این یادواره در مقابل هجمه های فرهنگی دشمنان و جنگ نرم موثر بوده و بدون شک یاد و خاطره شهدا را زنده نگاه خواهد داشت.

سرهنگ ایمانی با بیان اینکه شکست دشمن در برابر رزمندگان منجر به بمباران شیمیایی مناطق مسکونی در شهرها و روستاها شد، ادامه داد: این در حالیست که در مقابل رزمندگان یگانهای جنگ نوین تمام آسیبها و خطرات بمبارانهای شیمیایی را به جان می خریدند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر یگانها و تیپ های گروه 24 بعثت وارث شهدای شیمیایی دوران دفاع مقدس هستند.

فرمانده گروه 24 بعثت نیروی زمینی سپاه بروجرد با تاکید بر برگزاری چنین یادواره های در کشورمان عنوان کرد: ما امروز نیازمند برگزاری یادواره های شهدای شیمیایی در سراسر کشور هستیم.