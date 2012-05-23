تکذیبیه دبیرخانه مجمع درباره نقل قول رضایی از حوادث 88/ رضایی: حوادث سال 88 فتنه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ارسال پیامک هایی به نقل از محسن رضایی، روابط عمومی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکذیبیه ای به شرح زیر صادر کرد:

در روزهای اخیر برای جمع کثیری از هموطنان پیامک هایی به نقل از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده که موجب نگرانی بخشی از نیروهای انقلاب گردیده که بدین وسیله تکذیب می گردد.



در این پیامک ها آمده: " فتنه سال 88 اعتراض بوده است".



در حالیکه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: "اعتراضات مردم پس از انتخابات سال 88 بدلیل عدم مدیریت سران فتنه و ورود ضد انقلاب و عوامل نفوذی به آن به یک فتنه بزرگ تبدیل شد."



لازم به ذکر است برخی از عوامل این حرکت مشکوک و مخرب در انتشار پیامک های غیر واقعی، از سوی مراجع ذیربط شناسایی و احضار شده اند.



روشن است در شرایط حساس کنونی، پرهیز و جلوگیری از فعالیتهای تخریبی ضرورتی انکار ناپذیر است.



بار دیگر به اطلاع می رساند هر نوع موضع گیری و انعکاس اظهار نظر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی معتبر است که به تایید روابط عمومی این نهاد رسیده یا در سایت شخصی ایشان www.rezaee.ir منعکس شده باشد.