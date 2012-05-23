برطرف کردن مشکلات چهارمحال و بختیاری در حوزه آب اولویت اول است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر چهارشنبه در همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای چالش ها و فرصت ها اظهار داشت: دغدغه آب در بین همه اقشار جامعه است و این یک امر جدی است که باید به آن پرداخت.

وی تصریح کرد: زندگی بدون آب معنایی ندارد پس باید در مدیریت آن کوشید.

حجت الاسلام نکونام ادامه داد: منافع عمومی اختصاصی به فرد یا واحد خاصی نیست و باید مورد استفاده همگان در جامعه قرار گیرد.

امام جمعه شهرکرد یادآور شد: آب یکی از منابعی است که دولت بیش از دیگران سعی در اجرای عدالت آن را دارد.

حجت الاسلام نکونام اذعان داشت: این استان با حساسیت مسئله آب را دنبال می کنند و رسانه ها آن را به گوش مردم و مسئولین می رسانند.

وی بیان داشت: مردم این استان تابع قانون هستند و بدون یک ذره زیاده خواهی نیازهای خود را از دولت می خواهند.

حجت الاسلام نکونام افزود: نیازهای این استان در بهره مندی آب نشات می گیرد و انتظار دارد امکان اولویت اول از بهره مندی آب را داشته باشد.

وی تاکید کرد: این استان ازنظر شرب، کشاورزی و صنعت با مشکل آبی به شدت مواجه است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از 130 روستا در چهار محال و بختیاری به وسیله تانکر آبرسانی می شودو بار مسئولیت این استان را چند برابر می کند.