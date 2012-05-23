کردستان نیازمند تغییر اساسی/ همدلی نمایندگان استان در عمل ثابت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی ظهر چهارشنبه در جمع اعضای هیئت علمی، مسئولان و اساتید دانشگاه پیام نور کردستان اظهار داشت: استان کردستان نیازمند یک تغییر اساسی و کلی در تمامی حوزه هاست و به همین دلیل مردم در این دوره از انتخابات با رای متفاوت خود خواستار این تغییر و دگرگونی هستند.

وی ادامه داد: حضور پرشور مردم استان کردستان در انتخابات مجلس شورای اسلامی دور نهم و رای متفاوت آنها به چهره های جوان و دانشگاهی نشان می دهد که مردم از وضعیت فعلی حاکم بر استان راضی نیستند و به همین دلیل باید در این بخش زمینه برای ارتقاء شاخص های توسعه این استان در تمامی حوزه ها فراهم شود.

نماینده منتخب مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در ادامه با اشاره به لزوم تلاش و جدیت بیشتر مدیران برای خدمت گذاری بهتر به مردم گفت: در حال حاضر تلاش های در این بخش در حال اجراست که این روند مورد رضایت نیست و باید برای تسریع در آن برنامه ریزی بهتری در دستور کار قرار گیرد.

وی با تاکید بر بهره برداری از تمام ظرفیت های استان کردستان در تمام حوزه ها افزود: نیروی انسانی و افراد نخبه مهمترین پتانسیل و ظرفیت استان کردستان به شمار می روند و به همین دلیل نیز باید از این بخش از جامعه در استان به شکل بهتری در برنامه ریزی های و اجرایی کردن سیاست های نظام بهره برداری شود.

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود به خواسته ها و مطالبات مردم استان کردستان اشاره کرد و افزود: پیگیری خواسته های مردم استان که همگی در راستای توسعه و پیشرفت این استان است یکی از برنامه های اصلی نمایندگان مردم در مجلس نهم است و انتظار می رود که این کار با مشارکت و همراهی نخبگان استان به بهترین شکل ممکن عملیاتی شود.

وی به لزوم وحدت و همدلی نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی برای خدمت رسانی بهتر به مردم اشاره کرد و یادآور شد: بدون شک همه نمایندگان دور نهم بر این مهم تاکید دارند و انتظار می رود که با همکاری همه عزیزان بتوانیم این مهم را در عمل نیز ثابت کنیم.

نماینده منتخب مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: وحدت و همدلی نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی می تواند زمینه را برای رفع مشکلات مردم و رسیدگی به نیازهای استان را فراهم کند.

سالار مرادی نماینده منتخب مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران به همراه حامد قادرمرزی نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در این نشست حضور داشتند و به سوالات مطرح شده از سوی حاضران پاسخ دادند.