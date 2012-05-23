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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۷

راه آهن اراک - اصفهان احداث می‌شود

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب از شروع انجام مطالعه و احداث راه آهن اراک - خمین - گلپایگان - اصفهان در سال جاری خبر داد.

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این راه آهن از ردیف اعتبارات ملی با اعتبار 188 میلیارد تومان از امسال شروع و تا پایان سال 93 به اتمام می رسد.

وی با بیانت اینکه احداث این راه اهن می تواند در راستای توسعه حمل و نقل و تامین زیرساخت ها انجام شود تصریح کرد: بودجه ایجاد راه آهن اراک - خمین - گلپایگان - اصفهان در بودجه سال 91 لحاظ شده است و با پیگیری های انجام شده امسال اجرایی می شود.

آصفری با اشاره به عقب ماندگی های برخی از شهرهای استان اظهارداشت: امیدواریم با احداث این راه آهن گامی موثری در کاهش عقب ماندگی ها برداشته شود.

کد مطلب 1610216

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