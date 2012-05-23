به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، یکصدمین نشست کمیته ملی المپیک صبح امروز سه شنبه در محل این کمیته برگزار شد. درابتدای این نشست بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک پیرو مباحث جلسه قبل و در رابطه با برنامه تقدیر از ورزشکاران تیم‎های ملی کشتی آزاد و فرنگی در هتل المپیک پیشنهاداتی را مطرح کرد و در نهایت مصوب شد مبلغ 50 میلیون تومان برای تشویق هر یک از اعضای رشته‎های یاد شده اختصاص داده شود.

البته نحوه توزیع بصورت ضابطه مند و تحت نظارت دبیرکل کمیته ملی المپیک و ضمن هماهنگی با رئیس فدراسیون و سرمربیان تیم‎های مزبور تعیین شد تا در مراسم ویژه به مربیان و ورزشکاران اهدا شود.

در ادامه جلسه، اعضای هیئت اجرایی با توجه به تغییرات وسیعی که در آستانه المپیک در سطح روسای فدراسیون‌های ورزشی به ویژه فدراسیون‎های المپیکی قایقرانی، دوچرخه سواری، شنا، شیرجه و واترپلو در وزارت ورزش و جوانان انجام شده است ابراز نگرانی کرده و عنوان داشتند با عنایت به اینکه تنها دو ماه تا آغاز بازی‎های المپیک لندن باقی مانده و طبق ضوابط کمیته برگزاری بازی‎های المپیک، امکان تغییر در فهرست اسامی کاروان اعزامی و افزودن اسامی جدید وجود ندارد، به نظر می‎رسد تغییرات انجام شده و استمرار آن در رابطه با فدراسیون‎های المپیکی، لطمات جبران ناپذیری بر مدیریت رشته‎های ورزشی و به تبع آن بر عملکرد کاروان اعزامی خواهد داشت. در این صورت زحمات چهار ساله وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و سایر ارکان ورزش کشور تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

در خاتمه این نشست اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک اعلام کردند از آنجائیکه این تغییرات بی سابقه در آستانه المپیک، برخلاف منافع ملی و رویه‎های بین‎المللی ارزیابی می‌شود و به نظر می‎رسد با هدایت بخشی از وزارت ورزش و جوانان و با دلایل مشخص و غیر همراستا با مصالح ورزش کشور پیگیری می‌شود، مقرر شد مراتب به وزیر محترم ورزش و جوانان منعکس شود تا ضمن ابقای مدیران یاد شده حداقل تا پایان بازی‌های المپیک، قویا از تغییرات احتمالی بعدی نیز اجتناب شود.

اعضای هیئت اجرایی همچنین اعلام آمادگی کردند چنانچه هدف از این تغییرات، اعمال نظر و چینش نیروها در انتخابات آتی کمیته ملی المپیک باشد به منظور استقرار آرامش مورد نیاز در این مقطع حساس از ورزش کشور از مسئولیت خود کنار روند تا ورزش کشور بیش از این دچار خسران نشود.