299 واحد صنعتی کردستان غیرفعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید نقشی زادیان ظهر چهارشنبه در دیدار سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان با نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: از مجموع 776 واحد صنعتی و تولید در استان کردستان 299 واحد آن غیر فعال و 477 واحد نیز فعال است.

وی اظهار داشت: 22 درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی در استان کردستان در بخش صنعت و معدن و 20 درصد نیز در بخش کشاورزی فعالیت دارند و بقیه واحدهای صنعتی در دیگر بخش های اقتصادی استان در حال فعالیت هستند.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات فراروی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان استان کردستان اشاره کرد و ادامه داد: اگر تولیدکنندگان انرژی و سرمایه ای را که در راه گرفتن مجوز و تسهیلات بانکی صرف می کنند در راه تولید محصولات با کیفیت صرف کنند تحول بزرگی در حوزه اقتصادی استان صورت می گیرد.

نقشی زادیان یادآور شد: متاسفانه بانک های عامل مشکلات فراوانی را پیش روی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان قرار می دهند و روند اعطای تسهیلات بانکی بسیار کند و طولانی است.

وی به نقش مدیران اجرایی استان در حل مشکلات فرا روی سرمایه گذاران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مدیران اجرایی استان تنها به عنوان یک نهاد نظارتی بر فعالیت های اقتصادی استان نظارت می کنند که با ورود آنها بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران رفع می شود.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج در پایان اظهار داشت: مسئولان می توانند با اتخاذ تصمیمات درست و دستورات لازم و به موقع با حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران زمینه های رشد و توسعه اقتصادی استان را فراهم کنند.

نشست سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان کردستان با حضور نماینده ولی فقیه، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولان ارشد استان کردستان به منظور بررسی راه کارهای رفع موانع و مشکلات فرا روی سرمایه گذاری و تولید در کردستان برگزار شد.