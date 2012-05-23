رایزنی رهروان ولایت برای پیوستن به فراکسیون فراگیر اصولگرایان

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جلسه روز شنبه فراکسیون اصولگرایان و اینکه آیا فراکسیون رهروان ولایت نیز در آن جلسه شرکت خواهد کرد؟ اظهارداشت: دو طرف درحال رایزنی طرفینی هستند که اگر انشاءالله مذاکرات نتیجه داشته باشد فراکسیون رهروان ولایت نیز به فراکسیون فراگیر اصولگرایان خواهد پیوست.

اگر اصولگرایان زیر یک چتر باشند کارکرد بهتری خواهند داشت

وی با تاکید بر اینکه اگر اصولگرایان زیر یک چتر واحد باشند کارکرد و عملکر بهتری خواهند داشت، ادامه داد: اگر اصولگرایان زیر چتر واحدی باشند و مجموعه اصولگرایان در قالب آن بتوانند با اعتقاد راسخ عمل کنند برای مجلس بهتر از این است که هر کدام فراکسیون جدیدی را تشکیل دهند.

وی تصریح کرد: البته با توجه به تجربه مجلس هشتم مشکل می بینم که فراکسیون اصولگرایان بتواند فراگیری خود را در طول مجلس استمرار ببخشد.

وی تحولخواهان، پایداری و رهروان ولایت را سه جریان مهم مجلس نهم دانست و گفت: نمایندگان مرتبط با این جریانها در مبانی و کلیات با یکدیگر اشتراک نظر دارند اما در مسائل جزئی با یکدیگر اختلاف سلیقه دارند لذا بعید می دانم به یک جمع بندی برسند.