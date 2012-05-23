آدم کوچکی نیستم که در کار سرمربی دخالت کنم/ بچیروویچ آزادی عمل دارد

محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر فعالیت‌های متوالی و برنامه‌ریزی‎های مشارکتی سرمربی تیم ملی بسکتبال، در مورد ویژگی‎های این مربی، اهداف عالی مورد نظرش و استقلال عملی که برای انجام ماموریت و وظایفش محوله‌اش دارد، توضیح داد.

"بچیروویچ" یک روز هم بی کار نبوده است

وی اظهارداشت: "مهمد بچیروویچ" از روزی که وارد ایران شده یک روز هم بی کار نبوده است. او خود را برابر همه امور بسکتبال مسئول می‎داند. وقتی مربیان ایرانی در کلاس پایه آلمان شرکت کرده بودند، کنارشان بود و حتی به آمل رفت تا با خانواده بازیکنی که در حین تمرین سکته کرد و جان خود را از دست داد، دیدار داشته باشد.

به دنبال سهمیه جهانی و المپیک

وی به چشم انداز سرمربی تیم ملی بسکتبال از همکاری با بسکتبال ایران اشاره کرد و یادآور شد: کسب سهمیه مسابقات جهانی 2014 و المپیک 2016 از اهداف مهمد بچیروویچ است. تمام برنامه‌ریزی‌های وی در جهت دستیابی به این دو سهمیه است.

می‎خواهیم آب رفته را به جوی بازگردانیم

رئیس فدراسیون بسکتبال با اشاره به قهرمانی از دست رفته تیم ملی ایران و اعلام اینکه تلاش می‎کنیم آب رفته را به جوی باز گردانیم، تصریح کرد: بچیروویچ بزرگ‎تر از حد تصورات بود. در این مدت حدود یک ماه که وی در ایران است و با او از نزدیک سر و کار داریم، از چگونگی افکار و رفتارش و برنامه‌ریزی‎هایی که انجام می‎دهد، چیزهای زیادی یاد گرفته‌ایم.

ایرادی که به مربیان ایرانی وارد است

وی ادامه داد: آرزوی من این است که مربیان ایرانی زمانی را برای بودن در کنار "بچیروویچ" و گفتگو با او اختصاص دهند تا بتوانند از معلومات و تجربه‌هایش استفاده کنند. هرچند که برخی از مربیان ایرانی نه همتایان داخلی خود را قبول دارند و نه به کار مربیان خارجی اعتقادی دارند. این ایرادی است که همین چند روز پیش آن را به چند نفر از مربیان گفتم. در هر صورت موقعیت گفتگو با سرمربی تیم ملی را برای همه مربیان داخلی فراهم می‌کنیم.

ایرادی به کارهای بچیروویچ وارد نیست

مشحون به چگونگی برنامه‌ریزی سرمربی تیم ملی بسکتبال برای تیم‎های رده‎های سنی مختلف اشاره کرد و گفت: جالب است که او برای برنامه‌ریزی افکارش را بیان کرده و آنها را با شرایط ما منطبق می‎کند. همزمان نیازهای هر تیم را تعیین می‎کند و پس از مشورت گرفتن از من، سازمان تیم‎های ملی و اعضای کادر فنی تیم‎ها تصمیماتش را نهایی می‎کند. تاکنون به هیچ یک از کارهای بچیروویچ ایرادی وارد نبوده است. حتی حس همکاری و مشارکت وی ستودنی هم است.

مشکل ما خودمختاری و خودبینی است

رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: مشکل ورزش ایران خودمختاری و خودبینی است در حالیکه این مربی با همه توانایی‎ها و جایگاه بالایی که در بسکتبال دنیا دارد هیچ چیزی را از آن خود نمی‎داد و برای کار گروهی ارزش قائل است. او برای پیشرفت از همه کمک فکری می‎گیرد.

در هیچ یک از انتخاب‌های بچیروویچ نقشی نداشتم

وی با اشاره به معرفی اعضای کادرفنی تیم‌های بسکتبال در رده‎های سنی مختلف در پاسخ به این سوال که "این افراد با انتخاب شما و تایید بچیروویچ منصوب شدند یا انتخاب بچیروویچ و تایید شما؟"، اظهارداشت: نه من و نه سازمان تیم‎های ملی و اعضای هیئت رئیسه در هیچ یک از کارهای بچیروویچ دخالت نکرده‌ایم. ما همه امور را به وی سپرده‎ایم و با اعتقاد به کارش از او دعوت کرده‎ایم.

مشحون ادامه داد: اگر من بیشتر از بچیروویچ می‎دانم و من باید بگویم چه کاری انجام بده و از چه کسی در کجا استفاده کن، چه لزومی داشت که او را دعوت به کار کنیم؟

آدم کوچکی نیستم که در کار دیگران دخالت کنم

رئیس فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: خیلی‌ها می‎گویند من همه کارها را به سرمربی تیم ملی دیکته می‎کنم درحالیکه این بزرگ‌ترین اشتباه است. می‌گویند هر کاری که من می‎گویم و روی آن نظر دارم، انجام می‎شود در حالیکه آدم کوچکی نیستم که مربی تیم هشتم جهان را با کلی رایزنی به ایران بیاورم تا در کارش دخالت کنم. علاقه‎ای به دخالت در امور کاری کسی ندارم.

بچیروویچ آزادی عمل دارد

وی تاکید کرد: فدراسیون بسکتبال با کلی تلاش مربی فعلی تیم ملی را به ایران آورد و با او قرارداد همکاری امضا کرد. آیا معنی می‎دهد که حالا من در کارهای او دخالتی داشته باشم؟ اصلا مربی که عمرش را در بسکتبال گذرانده و این جایگاه بالا را دارد، چنین مسئله‌ای را می‌پذیرد؟ بچیروویچ آزادی عمل دارد و می‎تواند در همه امور خودمختار عمل کند چون تمام فکر و برنامه‌های او را قبول داریم.

بررسی گزینه‎های مربیگری در تیم‎های مختلف پیش از عید آغاز شد

مشحون با بیان اینکه بچیروویچ پیش از عید فهرست مربیان ایران را برای بررسی آنها جهت انتخاب اعضای کادر فنی تیم‎های مختلف دریافت کرد، یادآور شد: یکی از موارد جالب برای من متقاعد کردن مهران حاتمی برای حضور در تیم جوانان بود. وقتی دلیل این کار را از سرمربی تیم ملی پرسیدم، گفت که این مربی برای مربیگری در تیم جوانان گزینه مناسبی است. او در کار کوچ عملکرد خوبی دارد و باید آماده شود تا حتی روزی جای من را بگیرد.

وی افزود: تیم جوانان رده سنی حساسی است و حاتمی و توفیق که در تیم دانشگاه آزاد هم همکار یکدیگر هستند می‌توانند همکاری خوبی دراین تیم داشته باشند. بزودی هم چند نفر از اعضای تیم جوانان به تیم ملی دعوت می‎شوند.

سرمربی تیم ملی مقصر همه کم کاری‎هاست

رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: بچیروویچ می‎گوید من مسئول بسکتبال ایران شده‎ام یعنی اینکه هریک از تیم‎ها کم کاری کنند و به اهداف مورد نظر در برنامه‌ریزی‎ها نرسند من هم مقصر هستم. اوطی چند روز گذشته ملاقات‌هایی را با برخی بازیکنان تیم ملی مانند صمد نیکخواه بهرامی و حامد آفاق داشته است.

محمود محشون در پایان با یادآوری اینکه سال گذشته فدراسیون بسکتبال ایران را به هشت منطقه تقسیم کرده است، تاکید کرد: حضور دراین مناطق برای استعدادیابی یکی از برنامه‎هایی است که زیر نظر سرمربی تیم ملی و با کمک دستیار مقدونیه‌ای وی انجام می‎شود. ضمن اینکه قرار است با فراخوان بازیکنان زیر 14 سال و زیر نظر این مربی از میان آنها استعدادیابی کنیم. همچنین در استان‎ها کلینیک‌های مربیگری برگزار خواهیم کرد.