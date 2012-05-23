آدم کوچکی نیستم که در کار سرمربی دخالت کنم/ بچیروویچ آزادی عمل دارد

محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر فعالیتهای متوالی و برنامهریزیهای مشارکتی سرمربی تیم ملی بسکتبال، در مورد ویژگیهای این مربی، اهداف عالی مورد نظرش و استقلال عملی که برای انجام ماموریت و وظایفش محولهاش دارد، توضیح داد.
"بچیروویچ" یک روز هم بی کار نبوده است
وی اظهارداشت: "مهمد بچیروویچ" از روزی که وارد ایران شده یک روز هم بی کار نبوده است. او خود را برابر همه امور بسکتبال مسئول میداند. وقتی مربیان ایرانی در کلاس پایه آلمان شرکت کرده بودند، کنارشان بود و حتی به آمل رفت تا با خانواده بازیکنی که در حین تمرین سکته کرد و جان خود را از دست داد، دیدار داشته باشد.
به دنبال سهمیه جهانی و المپیک
وی به چشم انداز سرمربی تیم ملی بسکتبال از همکاری با بسکتبال ایران اشاره کرد و یادآور شد: کسب سهمیه مسابقات جهانی 2014 و المپیک 2016 از اهداف مهمد بچیروویچ است. تمام برنامهریزیهای وی در جهت دستیابی به این دو سهمیه است.
میخواهیم آب رفته را به جوی بازگردانیم
رئیس فدراسیون بسکتبال با اشاره به قهرمانی از دست رفته تیم ملی ایران و اعلام اینکه تلاش میکنیم آب رفته را به جوی باز گردانیم، تصریح کرد: بچیروویچ بزرگتر از حد تصورات بود. در این مدت حدود یک ماه که وی در ایران است و با او از نزدیک سر و کار داریم، از چگونگی افکار و رفتارش و برنامهریزیهایی که انجام میدهد، چیزهای زیادی یاد گرفتهایم.
ایرادی که به مربیان ایرانی وارد است
وی ادامه داد: آرزوی من این است که مربیان ایرانی زمانی را برای بودن در کنار "بچیروویچ" و گفتگو با او اختصاص دهند تا بتوانند از معلومات و تجربههایش استفاده کنند. هرچند که برخی از مربیان ایرانی نه همتایان داخلی خود را قبول دارند و نه به کار مربیان خارجی اعتقادی دارند. این ایرادی است که همین چند روز پیش آن را به چند نفر از مربیان گفتم. در هر صورت موقعیت گفتگو با سرمربی تیم ملی را برای همه مربیان داخلی فراهم میکنیم.
ایرادی به کارهای بچیروویچ وارد نیست
مشحون به چگونگی برنامهریزی سرمربی تیم ملی بسکتبال برای تیمهای ردههای سنی مختلف اشاره کرد و گفت: جالب است که او برای برنامهریزی افکارش را بیان کرده و آنها را با شرایط ما منطبق میکند. همزمان نیازهای هر تیم را تعیین میکند و پس از مشورت گرفتن از من، سازمان تیمهای ملی و اعضای کادر فنی تیمها تصمیماتش را نهایی میکند. تاکنون به هیچ یک از کارهای بچیروویچ ایرادی وارد نبوده است. حتی حس همکاری و مشارکت وی ستودنی هم است.
مشکل ما خودمختاری و خودبینی است
رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: مشکل ورزش ایران خودمختاری و خودبینی است در حالیکه این مربی با همه تواناییها و جایگاه بالایی که در بسکتبال دنیا دارد هیچ چیزی را از آن خود نمیداد و برای کار گروهی ارزش قائل است. او برای پیشرفت از همه کمک فکری میگیرد.
در هیچ یک از انتخابهای بچیروویچ نقشی نداشتم
وی با اشاره به معرفی اعضای کادرفنی تیمهای بسکتبال در ردههای سنی مختلف در پاسخ به این سوال که "این افراد با انتخاب شما و تایید بچیروویچ منصوب شدند یا انتخاب بچیروویچ و تایید شما؟"، اظهارداشت: نه من و نه سازمان تیمهای ملی و اعضای هیئت رئیسه در هیچ یک از کارهای بچیروویچ دخالت نکردهایم. ما همه امور را به وی سپردهایم و با اعتقاد به کارش از او دعوت کردهایم.
مشحون ادامه داد: اگر من بیشتر از بچیروویچ میدانم و من باید بگویم چه کاری انجام بده و از چه کسی در کجا استفاده کن، چه لزومی داشت که او را دعوت به کار کنیم؟
آدم کوچکی نیستم که در کار دیگران دخالت کنم
رئیس فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: خیلیها میگویند من همه کارها را به سرمربی تیم ملی دیکته میکنم درحالیکه این بزرگترین اشتباه است. میگویند هر کاری که من میگویم و روی آن نظر دارم، انجام میشود در حالیکه آدم کوچکی نیستم که مربی تیم هشتم جهان را با کلی رایزنی به ایران بیاورم تا در کارش دخالت کنم. علاقهای به دخالت در امور کاری کسی ندارم.
بچیروویچ آزادی عمل دارد
وی تاکید کرد: فدراسیون بسکتبال با کلی تلاش مربی فعلی تیم ملی را به ایران آورد و با او قرارداد همکاری امضا کرد. آیا معنی میدهد که حالا من در کارهای او دخالتی داشته باشم؟ اصلا مربی که عمرش را در بسکتبال گذرانده و این جایگاه بالا را دارد، چنین مسئلهای را میپذیرد؟ بچیروویچ آزادی عمل دارد و میتواند در همه امور خودمختار عمل کند چون تمام فکر و برنامههای او را قبول داریم.
بررسی گزینههای مربیگری در تیمهای مختلف پیش از عید آغاز شد
مشحون با بیان اینکه بچیروویچ پیش از عید فهرست مربیان ایران را برای بررسی آنها جهت انتخاب اعضای کادر فنی تیمهای مختلف دریافت کرد، یادآور شد: یکی از موارد جالب برای من متقاعد کردن مهران حاتمی برای حضور در تیم جوانان بود. وقتی دلیل این کار را از سرمربی تیم ملی پرسیدم، گفت که این مربی برای مربیگری در تیم جوانان گزینه مناسبی است. او در کار کوچ عملکرد خوبی دارد و باید آماده شود تا حتی روزی جای من را بگیرد.
وی افزود: تیم جوانان رده سنی حساسی است و حاتمی و توفیق که در تیم دانشگاه آزاد هم همکار یکدیگر هستند میتوانند همکاری خوبی دراین تیم داشته باشند. بزودی هم چند نفر از اعضای تیم جوانان به تیم ملی دعوت میشوند.
سرمربی تیم ملی مقصر همه کم کاریهاست
رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: بچیروویچ میگوید من مسئول بسکتبال ایران شدهام یعنی اینکه هریک از تیمها کم کاری کنند و به اهداف مورد نظر در برنامهریزیها نرسند من هم مقصر هستم. اوطی چند روز گذشته ملاقاتهایی را با برخی بازیکنان تیم ملی مانند صمد نیکخواه بهرامی و حامد آفاق داشته است.
محمود محشون در پایان با یادآوری اینکه سال گذشته فدراسیون بسکتبال ایران را به هشت منطقه تقسیم کرده است، تاکید کرد: حضور دراین مناطق برای استعدادیابی یکی از برنامههایی است که زیر نظر سرمربی تیم ملی و با کمک دستیار مقدونیهای وی انجام میشود. ضمن اینکه قرار است با فراخوان بازیکنان زیر 14 سال و زیر نظر این مربی از میان آنها استعدادیابی کنیم. همچنین در استانها کلینیکهای مربیگری برگزار خواهیم کرد.
نظر شما