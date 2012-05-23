جنگلهای ایران از درون در حال فروپاشی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی کیادلیری بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش جنگلهای زاگرس در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر افزود: طی چند سال آینده شاهد افزایش مشکلات جنگلهای کشور خواهیم بود زیرا عوامل بسیاری از جمله خشکسالی باعث تغییر در اقلیمهای کشور شده است.

وی تصریح کرد: فصل رویش در بسیاری از نقاط کشور از جمله غرب کشور تغییر کرده و در آینده شاهد خواهیم بود که حشرات و افتها از سمت جنگلهای جنوب و غرب کشور به شمال کشور خواهند رفت.

رئیس انجمن جنگلبانی ایران یادآور شد: طی چند سال گذشته 300 هزار هکتار از جنگل های کشور دچار افت شده اما باید توجه داشت که از جمله عوامل اصلی تخریب جنگل ها مباحث غیر طبیعی است.

کیادلیری با بیان اینکه مسئولان در ارایه قانونهای مربوطه به مراتع و جنگل ها باید دقت بیشتری داشته باشند، تاکید کرد: زمانیکه برخی از مسئولان، خودشان بخش اجرا و نظارت را بر عهده داشته باشند نباید انتظار داشت که تمامی عملکرد ها مثبت باشد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر دلیل عدم ارایه آمار از آتش سوزیهای جنگلهای ایران یادآور شد: سطح جنگلها در کشور بسیار وسیع است و از طرفی باید دقت کنیم که آمار درستی از سطح جنگلها نیز در دسترس نیست.