سوم خرداد نشانه ولایتمداری مردم کشورمان بود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آیین گرامیداشت آزادسازی خرمشهر در لشکر 21 حمزه سیدالشهدای آذربایجان گفت: سوم خرداد نشانه ولایت مداری امت اسلامی ایران و رزمندگان دوران جنگ بود که باید این راه و روش همچنان تداوم داشته باشد.

به گفته استاندار آذربایجان شرقی، فتح خرمشهر اوج وحدت و انسجام نیروهای مسلح در پرتو تبعیت و اطاعت محض از ولایت فقیه بود.

وی افزود: در آزادسازی خرمشهر همه نیروهای مسلح از ارتش گرفته تا سپاه و بسیج در کنار نیروهای مردمی جان و مال خود را در طبق اخلاص گذاشتند.

رئیس شورای تامین آذربایجان شرقی به مقاومت 34 روزه مردم و رزمندگان کشورمان در برابر صدامیان در خرمشهر اشاره کرد و افزود: اگر این مقاومت تاریخی نبود شاید تاریخ جنگ و دفاع مقدس به گونه ای دیگر رقم می خورد.

بیگی همچنین به موفقیت های ایران در عرصه های مختلف نظامی، علمی و صنعتی اشاره کرد و گفت: این دستاوردها مدیون خون شهدای آزادسازی خرمشهر است.

در ادامه این آیین، فرمانده لشکر 21 حمزه سیدالشهدای آذربایجان نیز در سخنانی گفت: بر اساس اسناد و مدارک جنگ هشت ساله رژیم بعث عراق با ایران، پشتیبانی و حمایت های مادی، معنوی و جنگ افزاری کشورهای فوق از صدام محرز است.

سرتیپ میرحبیب میربیرنگ افزود: مردم ولایی ایران به رغم کمبود امکانات با نیروی ایمان و سلاح معنویت دشمن تا بن دندان مسلح را به زانو درآورده و ابرقدرت های حامی صدام را متحیر کردند.

فرمانده لشکر21 حمزه سیدالشهدای آذربایجان به حضور مقتدرانه ایران در مذاکرات هسته ای اشاره کرد و افزود: این حضور قدرتمندانه مدیون فداکاری های هزاران ایثارگری است که بیت المقدس ها را آفریدند.