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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۹

حجت الاسلام ترابی:

شهدا و جانبازان شیمیایی سند مظلومیت ملت ایران هستند

شهدا و جانبازان شیمیایی سند مظلومیت ملت ایران هستند

بروجرد - خبرگزاری مهر: امام جمعه بروجرد گفت: شهدا و جانبازان شیمیایی سند حقانیت و مظلومیت ملت ایران هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی در یادواره 8 هزار شهید شیمیایی در سالن ورزشی ولایت بروجرد اظهار داشت: سوم خرداد سالروز با شکوهترین حماسه دفاع مقدس است که به روز مقاومت و پیروزی نام گرفته است.

وی افزود: امروز یادآور ایثارگری رزمندگانی است که در 30سال پیش با مقاومت مثال زدنی خود تمامی نقشه های شوم استکبار را نقش بر آب کردند.

حجت الاسلام ترابی تصریح کرد: فتح خرمشهر در واقع نقطه عطفی در تاریخ معاصر بود که با هیچیک از معیارهای نظامی و فرمولهای شناخته شده جنگی قابل قیاس نیست.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: به خاطر همین ایثارگریها و توکل رزمندگان بود که خرمشهر امروزه نماد قدرت اسلامی لقب گرفته و فتح آن گویای ایثار جوانمردان مومن و ولایتمداری است که امروز آینه دفاع مقدس هستند.

وی با بیان اینکه همه چیز ما مرهون ایثارگری شهدا و جانبازان است، ادامه داد: همچنین عزت و اقتدار همه جانبه ملت ایران و پیروزیهای حیرت آور امروز ما مدیون شهدا و جانبازان دوران دفاع مقدس است.

حجت الاسلام ترابی تصریح کرد: ما باید همیشه قدردان شهدا باشیم و بدانیم که همه شهدا در نزد پروردگار از مقام بالایی برخوردارند اما شهدا و جانبازان شیمیایی مشکلات بیشتری را تحمل کرده اند.

وی تصریح کرد: کسانی که امروز ادعای دفاع از حقوق بشر را دارند همان هایی هستند که دیروز انواع و اقسام سلاحهای کشتار جمعی را در اختیار صدام قرار دادند و با همکاری همین کشورهای 1+5 با نشان دادن چراغ سبز این سلاحها را علیه مردم بکار بردند.

حجت الاسلام ترابی در پایان یادآور شد: امروز ملت ایران با ادامه راه امام راحل و شهدا با ایستادگی در مقابل زیاده خواهیهای استکبار جهانی در راستای پیشرفت کشور و با هدایت پیامبرگونه رهبر حکیم انقلاب اسلامی تلاش کرده و در این عرصه نیز پیروز خواهند شد.

کد مطلب 1610234

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