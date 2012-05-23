اعزام والیبالیستهای روستایی همدان به جام مهر گستر/ انتصاب برقعی به عنوان سرپرست تنیس

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اسکیت و فوتبال بانوان در شهرستان ملایر برگزار شد.

بر اساس این گزارش، 50 نونهال در مسابقات اسکیت شهرستان ملایر با هم مسابقه دادند.

در پایان این رقابت ها شقایق حاتمی و سنا زمانی اول و دوم شدند و محمد پارسا و نرگس محمدی به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

یک دوره مسابقه فوتسال دوستانه نیز بین تیم های نهاوند و ملایر برگزار شد و تیم ملایر با نتیجه 7 بر 5 تیم نهاوند را از پیش رو برداشت.

اعزام والیبالیستهای روستایی و عشایری همدان به جام مهر گستر

والیبالیستهای روستایی و عشایری استان همدان به جام مهر گستر اعزام می شوند.

بر اساس این گزارش، مسابقات والیبال ساحلی روستایی و عشایری جام مهر گستر در رده سنی جوانان از امروز به مدت دو روز به میزبانی شهرستان بندرترکمن استان گلستان برگزار می شود

تیم همدان با دو ورزشکار به نامهای محمدجواد فریادرس و عرفان محبی و به مربیگری و سرپرستی علی ده فولی در این رقابتها حاضر می شود.

دیدار مسئولان ورزش ملایر با صادق گودرزی

مسئولان ورزش شهرستان ملایر با صادق گودرزی دیدار کردند.

بر اساس این گزارش، به دنبال قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جام جهانی و حضور صادق گودرزی کشتی گیر ملایری در ترکیب تیم ملی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ملایر به همرا ه چند نفر از روسای هیئت های ورزشی با حضور در منزل این قهرمان از تلاش های وی قدرانی کردند.

در پایان هدیه ای نیز از طرف اداره ورزش و جوانان ملایر به این قهرمان ارزنده اهدا شد.

دانش آموزان نهاوند در مسابقات ورزشی 11 مقام اول کسب کردند

کارشناس مسئول تربیت بدنی مدارس نهاوند گفت: در مرحله دوم رقابتهای ورزشی دانش آموزان دختر و پسر استان همدان که بین منتخبان مناطق و شهرستانها برگزار شد دانش آموزان نهاوند در رشته های تیمی و انفرادی 34 مقام اول تا سوم را کسب کردند.

رضا ساکی افزود: در این مسابقات دانش آموزان دختر چهار مقام اول، پنج مقام دوم و شش مقام سوم و دانش آموزان پسران نیز هفت مقام اول، شش مقام دوم وهفت مقام سوم را به دست آوردند.

ساکی افزود: علاوه بر کسب مقامهای استانی، سه مقام اول کشوری نیز توسط دانش آموزان این شهرستان کسب شد که دو نفر از آنها به عنوان نمایندگان تیم دانش آموزی به خارج از کشور اعزام شدند.

سید امیر برقعی سرپرست هیئت تنیس همدان شد

سید امیر برقعی به عنوان سرپرست هیئت تنیس استان همدان برگزیده شد.

بر اساس این گزارش، با توجه به حضور سید عادل برقعی رئیس هیئت تنیس استان همدان در مسابقات مختلف فدراسیون جهانی، وی از این سمت کنار رفت و سید امیر برقعی سرپرست موقت هیئت تنیس همدان شد.

برقعی از مدرسان کنفدراسیون آسیا، رئیس کمیته آموزش فدراسیون و از مربیان سرشناس این رشته ورزشی در کشور به شمار می رود.

وی سال ها در امر مربیگری در کشور فعالیت داشته است.

همایش دوچرخه سواری در همدان برگزار شد

همایش دوچرخه سواری به مناسبت آزادسازی خرمشهر برگزار شد.

بر اساس این گزارش، به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر همایش بزرگ دوچرخه سواری با حضور 80 نفر از علاقمندان به این رشته ورزشی برگزار شد.

شرکت کنندگان در این همایش مسیر میدان امامزاده عبدلله تا موزه دفاع مقدس همدان را رکاب زدند.

در این مراسم شرکت کنندگان از موزه دفاع مقدس بازدید کردند و یاد و خاطره شهدا هشت دفاع مقدس را گرامی داشتند.

در پایان این مراسم به قید قرعه به 32 نفر از دوچرخه سواران حاضر در همایش جوایزی اهدا شد.

برگزاری کلاس مربیگری بیلیارد در همدان

کلاس درجه 3 مربیگری بیلیارد در همدان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، کلاس درجه 3 مربیگری بیلیارد با حضور 16 شرکت کننده از سراسر استان با حضور مدرس فدراسیون در باشگاه بیلیارد عمران همدان برگزار شد.

در این برنامه، شرکت کنندگان در قالب کلاس های تئوری و عملی آخرین تاکتیک های این رشته ورزشی را فرا گرفتند.

تیرانداز المپیکی در مسابقات مونیخ و میلان شرکت کرد

تیرانداز المپیکی همدانی در مسابقات جهانی مونیخ و میلان شرکت کرد.

بر اساس این گزارش، در مسابقات جهانی که در مونیخ آلمان و میلان ایتالیا در حال برگزاری است یک تیرانداز از همدان شرکت دارد.

در کشور ایتالیا و شهر میلان و در ماده تفنگ سه وضعیت 50 متر زنان ، "مه لقا جام بزرگ" تیرانداز المپیکی ایران با کسب 574 امتیاز در رتبه بیست و هفتم قرار گرفت و "صفیه صحراگرد" دیگر نماینده ایران در این ماده با کسب 570 امتیاز در رتبه سی و نهم جهان قرار گرفت.

تیم ملی تیراندازی جمهوری اسلامی ایران با یک تیم کامل متشکل از سه تیرانداز المپیکی خود "ابراهیم برخورداری" ، "الهه احمدی" و "مه لقا جام بزرگ" در رقابت‌های میلان و مونیخ شرکت کرده است.