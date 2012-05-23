روسیه شریک تجاری مطمئنی ایران است/ ساخت پالایشگاه نفت در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، ولادیمیر پاسکان بعد از ظهر چهارشنبه در اجلاس icbc گرگان افزود: ما چند پروژه را با خود به ایران آورده ایم که پروژه اول ساخت پالایشگاه نفت کوچک و پروژه دوم احداث یک مرکز لجستیک قوی در حمل ونقل ریلی درگلستان است.

وی با بیان اینکه حامل نامه ای از طرف راه آهن روسیه وشرکت حمل ونقل هستم گفت: به ما وظیفه داده شده است در استان گلستان یک راه آهن لجستیک راه اندازی شود.

وی ادامه داد: با توجه به تحریم هایی که در برای ایران وجود دارد دولت روسیه بر این باور است که روابط خود با ایران را حفظ کند.

ولادیمیر پاسکان افزود: مشکلات بانکی وجود دارد و دریافت کالا از مبدا به مقصد چند روز طول می کشد و تجارایرانی بهای 30 درصد ارز را هم پرداخت می کنند.

وی اضافه کرد: بیشتر شرکت های ایرانی مستقیما به تولید کنندگان مراجعه نمی کنند و از طریق واسطه کار می کنند و همیشه کار با واسطه ها ایجاد مشکل می کند و باید این مبادلات به صورت مستقیم باشد.

وی گفت: ما از شهرحاشیه رودخانه ولگا به اینجا آمده ایم که 15 شهربزرگ و30 میلیون جمعیت را در خود جا داده است و صنایع سبک وسنگین در آن متمرکز شده است ومی تواند نیازهای کلی ایران برطرف کند.