"فن مارویک" از رفتار هواداران بایرن با "آرین روبن" انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، برت فن مارویک در گفتگو با روزنامه آلمانی "ای ان پی" اظهار داشت: رفتار هواداران بایرن با آرین روبن واقعا افتضاح بود. آرین واقعا ناراحت شده بود اما من امیدوارم که این بازیکن قوی‌تر از گذشته بازگردد.

بایرن روز شنبه در دیدار پایانی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در ضربات پنالتی به چلسی باخت و این در حالی است که روبن یک ضربه پنالتی را در نیمه نخست وقت‌های اضافه از دست داد. این بازیکن در دیدار دوستانه تیم‌های بایرن مونیخ و هلند که با نتیجه 3 بر 2 به سود باشگاه آلمانی در آلیانتس آرنا به پایان رسید از سوی بخشی از هواداران هو شد.

پیش‌تر "مارک فن بومل" و "رافائل فن درفارت" هم به رفتار هواداران بایرن در قبال روبن خرده گرفته بودند و آن را رسوایی و مایه شرمساری خوانده بودند.