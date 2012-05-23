رونمایی از چهار عنوان کتاب در البرز

سرهنگ نادرادیبی در گفتگو باخبرنگارمهر، درباره سالروز سوم خرداد ماه و تحول عظیم تاریخ کشور در دوران هشت ساله دفاع مقدس، اظهارداشت: سوم خرداد ماه تحول عظیمی در دوران دفاع مقدس بوده است و برکات آن تا کنون نیز ادامه دارد.

وی افزود: تحول سوم خرداد ماه از جمله موضوعات مهمی است که باید نسل به نسل به جوانان امروز منتقل شود.

سرهنگ ادیبی ادامه داد: نسل جوان تشنه معارف دفاع مقدس است وحضور این اقشار در برنامه ها و اردوهای راهیان نور و... نمونه بارز این امر محسوب می شود.

وی گفت: برای معرفی الگوهای دفاع مقدس و اهداف جنگ هشت ساله ایران به جوانان با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و برای همین با تشکیل انجمن های نویسندگان و کتاب هایی که در این حوزه نوشته می شود سعی درتحقق این مهم داریم.

مدیر کل اداره حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس استان عنوان کرد: شهدای زیادی از شهرکرج در دوران دفاع مقدس جانفشانی کرده اند واین امرضرورت آن را می طلبد تا در شناسایی و معرفی این شهدا به نسل جوان کارشود.

وی افزود: یادواره ها و بازخوانی نوشته های این شهیدان در قالب مجموعه کتاب ها نقش بسزایی درشناساندن راه این شهدا به نسل جوان خواهد داشت.

رونمایی از چهارعنوان کتاب در منزل شهدا بحیرایی

ادیبی درادامه رونمایی چهارعنوان کتاب در منزل شهیدان بحیرایی را یکی از اقدامات این مرکز دانست و گفت: چهار عنوان کتاب از مجموعه اقدمات این اداره کل رونمایی می شود وبنا براین است که عصر روز چهارشنبه در منازل شهیدان بحیرایی رونمایی شود.

وی درخصوص حوزه ادبیات وعناوین این کتاب ها نیز عنوان کرد: دو کتاب مربوط به تحقیق و پژوهش است واسناد شیمیایی مربوط به سازمان ملل وکشورهای کمک کننده به رژیم صدام و کتاب اسناد با نگاه مطبوعات به جنگ در استان البرز خواهد بود.

سرهنگ ادیبی درخصوص جمع آوری دست نوشته های شهدای کرج نیز عنوان کرد: برای بیان تاریخ شفاهی شهدا نیاز به جمع آوری اسناد دفاع مقدس است واین مرکز نیز از بدو تاسیس تا کنون اقدامات گوناگونی را در دستور کار خود قرارداده است.

وی افزود: نمایشگاهی نیز ازاسناد دفاع مقدس با بیش از یکصدهزار سند صوتی، تصویری و مکتوب جمع آوری شده که قسمت اعظمی از آن مربوط به شهدا است که همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس درمعرض عموم قرارخواهد گرفت.