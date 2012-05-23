هادی فامیل قدکچی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ضرورت خودکفایی در تولید سرم ها و واکسن ها افزود: خودکفایی در این خصوص کمک می کند تا بسیاری از مشکلات حل شود و از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات نیز جلوگیری شود.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ادامه داد: با توجه به این امر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم رازی اقدامات و فعالیت های لازم در راستای کمک به تحقق خودکفایی کشور در تولید واکسن ها و سرم ها را دنبال می کند.

وی گفت: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی این توانایی را دارد که برای خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات مربوط به سرم و واکسن تلاش کند و امور مربوط به این امر با همکاری بخش های مرتبط تحقیقاتی دنبال می شود.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی افزود: لازم است به یاد داشته باشیم که بومی کردن در این زمینه تاثیرات بسیار مطلوبی به همراه دارد و نتیایج مثبتی را حاصل می کند.

تبادلات علمی با دانشمندان خارجی دنبال می شود

فامیل قدکچی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص تبادلات بین المللی علمی نیز ادامه داد: تبادلات علمی با دانشمندان خارجی دنبال می شود و این امر، یکی از برنامه های بسیار مهم موسسه رازی محسوب می شود.

وی گفت: یکی دیگر از ضرورت ها این است که در تولید واکسن و سرم به اولویت ها توجه داشته باشیم تا بتوانیم در درجه اول به سراغ تولید واکسن و سرم های بسیار ضروری برویم و اقدامات لازم در این خصوص را با همکاری بخش های مختلف تحقیقاتی دنبال کنیم.

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در کرج مستقر است و از مهم ترین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور در سطح ایران و منطقه محسوب می شود.