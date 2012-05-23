کارگاه آموزشی آشنایی دانش آموزان هشتگرد با حیات وحش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی آشنایی دانش آموزان هشتگرد با حیات وحش در هفته تنوع زیستی در دبستان صادقین برگزار شد.



دانش آموزان از نزدیک با گونه های جانوری بومی منطقه و نوع زیستگاه ، تغذیه و رفتار آنها آشنا شدند.



این کارگاه آموزشی در راستای آشنایی نزدیک دانش آموزان با گونه های جانوری منطقه از جمله سمندر، قورباغه، لاک پشت زمینی، لاک پشت برکه ای، مارمولک و ... بود.



متاسفانه کودکان فرصتهای کمی برای شناخت حیوانات بومی به طور ملموس و از نزدیک داشتند که نیاز مبرم و ضروری اینگونه آموزش ها احساس می شود.