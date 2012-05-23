ورزشکاران موظف به اخذ مفاصا حساب مالیاتی هستند/ عدم اجرا تخلف است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نوری ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: درخواست کردیم که برای هماهنگی با باشگاه ها و فدراسیون های ورزشی برای اجرای قانون مالیات با دست اندرکاران این حوزه جلسه ای برگزار شود تا قوانین مالیاتی بهتر اعمال شوند.

وی با تأکید بر نقش مالیات در رفاه اجتماعی و لزوم هماهنگی بیشتر دستگاه ها با یکدیگر با اشاره به مسئله بدهی های مالیاتی ورزشکاران یادآور شد: از این پس ورزشکاران باید مفاصا حساب مالیاتی برای فعالیت های خود از اداره مالیات بگیرند و اگر این اتفاق نیفتد تخلف محسوب می شود.

عدم اجرای قانون مالیاتی از سوی ورزشکاران تخلف محسوب می شود

وی با بیان اینکه وقتی مودیان به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند، در واقع افراد بد حساب مالیاتی تلقی می شوند، افزود: نظام مالیات نسبت به افرادی که بد حساب هستند سختگیری بیشتری اعمال می کند.

این مسئول گفت: در صورتی که مالیات ها برای وصول بیش از حد تاخیر پیدا کنند مودیان به بخش وصول ارجاع می‌شوند و در آن جا به عنوان بدهکاران مالیاتی اقدامات لازم در مورد آن‌ها صورت می گیرد.

وی افزود: ممنوع الاخروجی یکی از اقدامات اجرایی به عنوان عامل محدودکننده در جایگاه آخرین ابزارها برای برخورد با مؤدیان بد حساب اعمال می شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی استان تهران بر افزایش هزینه ها هنگام وصول مالیات از راه به کارگیری اقدامات اجرایی همچون اعمال ممنوع الاخروجی عنوان کرد: هنگامی که مؤدیان مالیات پرداخت نمی کنند و مرحله وصول مالیات به اقدامات اجرایی می ‌رسد هزینه ها افزایش پیدا می کند و منافع اجتماعی ما کمتر می شود.

همه باید مجری قانون باشند

وی افزود: بنابراین انتظار می رود همه مجری قانون باشیم و فعالان حوزه و وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط با حوزه ورزش اعم از سازمان ورزش و هیئات ورزشی، فدراسیون ها و باشگاه ها در خصوص ارائه قراردادها اسناد ورزشکاران خودشان را تسلیم اداره مالیاتی کنند و در خصوص کسر و پرداخت مالیات طبق ضوابط قانونی اقدام کنند.

نوری با بیان اینکه جلسات با حوزه وزرش از هفته آینده برنامه ریزی و آغاز می شود، بیان کرد:‌ از فدراسیون ها دعوت می شود که برای اجرای صحیح قوانین مالیاتی و بحث های مختلف حضور پیدا کنند که این جلسات جنبه آموزشی نیز دارند.

وی اضافه کرد: همه باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها باید بحث نقل و انتقال صدور مجوز و کارت بازرگانی را منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی انجام دهند و در غیر این صورت تخلف صورت گرفته است.