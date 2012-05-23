ارزشهای انقلاب اسلامی ایران به تمام نقاط جهان صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از شهدای عملیات ظفرمند بیت المقدس با عنوان اینکه ارزشهای انقلاب اسلامی ایران به تمام نقاط جهان صادر شده، افزود: این انقلاب به لطف رهبر معظم انقلاب، همیشه در راه هدایت بشری قرار دارد.

وی اظهار داشت: ملت ایران توانست با پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه، گام های بزرگی را در راستای تحقق حاکمیت الهی بردارد.

وی تاکید کرد: فعالیتهای ما باید در مسیر ولایت باشد و اگر غیر این باشد در مسیر شیطان و طاغوت قرار می گیریم.

رهی با اشاره به جان فشانی شهدا و رزمندگان عملیات ظفرمند بیت المقدس، تصریح کرد: فتح خرمشهر با نصرت الهی همراه و عجین شده بود.

استاندار سمنان افزود: تأثیر امدادهای غیبی در آزادسازی خرمشهر به اندازه ای بود که حضرت امام (ره) فرمودند "خرمشهر را خدا آزاد کرد".

وی تاکید کرد: اگر کسی شعار اعتقاد به راه امام را دارد باید از انقلاب پیروی کند و باید در راه رهبری و انقلاب پایدار بماند.

همچنین در این مراسم، به مناسبت سالروز فتح خرشهر در سوم خرداد و عملیات آبرومندانه بیت المقدس از خانواده شهدای این عملیات که از استان سمنان عازم این منطقه شده بودند، تجلیل و یاد و خاطره ایشان گرامی داشته شد.