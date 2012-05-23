فتح خرمشهر پیروزی دوباره انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر چهارشنبه، همزمان با سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر، در دیدار جمعی از ایثارگران قم که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد اظهار داشت: فتح خرمشهرفتح یک شهر نبود، فتح یک کشور و همچنین پیروزی دوباره انقلاب بود و به همین علت برای اسلام و ایران بسیار با اهمیت است.



وی در ادامه با اشاره به صف آرایی تاریخی حق و باطل در مقابل هم گفت: از ابتدای شروع زندگی انسان بر روی زمین دو جبهه حق و باطل در مقابل هم بودند و در فرهنگ اسلامی هم بر شناخت صحیح مردم از این دو جبهه تاکیدات زیادی داریم.



شناخت صحیح حق و باطل وظیفه هر مسلمان است



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: هر مسلمان وظیفه تفکیک درست و شناخت صحیح حق و باطل را باید بشناسد، افزود: ازجمله راهکارهای باطل برای رسیدن به اهدافش زور، ثروت و تزویراست و باطل بازور و قدرت‌های جهنمی پیش می‌آید.



وی افزود: به همین دلیل در دنیای کنونی نگاه به باطل بر اساس استفاده از قدرت‌های مادی است و آثار این راهکار و ابزار را می‌توان در افغانستان و عراق دید.



آیت الله نوری همدانی ادامه داد: دومین راهکار باطل برای نفوذ در دل انسان ثروت است و کمک‌هایی که در راه خونریزی‌ها انجام می‌گیرد نمونه‌ای از این ابزار است.



وی با اشاره به تزویر به عنوان سومین راهکار نفوذ باطل بیان داشت: خیلی اوقات به نام مبارزه برای دفاع از حقوق بشر و برای ایجاد دموکراسی وارد کشور‌ها شده و نیات پلید خود را پی می‌گیرند.



این مرجع تقلید همچنین با اشاره به شیوه‌های مقابله حق گفت: حق هم راهکارهایی برای مبارزه دارد و اولین راهکار حق استفاده از منطق و استدلال است، خداوند و پیامبران و ائمه هیچ زمان سخن یا دستور نامعقولی را برمردم تحمیل نکردند.



وی ادامه داد: این خود نشان دهنده عقلایی بودن فرامین الهی است و تاکید و توجه آیات قران بر تفکر در آفرینش زمین و آسمان نیز نشان دهنده تاکید خداوند بر این راهکار حق است.



آیت الله نوری همدانی ضمن اشاره به لجاجت افرادی که با وجود اثبات حق، درمقابل پذیرش آن ایستاده‌اند، گفت: در انقلاب اسلامی مردم ایران نیز تکیه بر منطق و استدلال از سوی امام خمینی(ره) همواره به چشم می‌خورد.



مردم ایران الگویی برای مردم کشورهای مسلمان منطقه هستند



وی افزود: بیانات و سخنان امام خمینی(ره) به دلیل تاکید بر جنبه‌های ظالمانه رژیم سابق و اسبتدادی که بر مردم روا می‌داشتند در دل ملت جا گرفت و آن‌ها را برای حرکت انقلابی آگاه کرد.



استاد برجسته حوزه علمیه قم از انقلاب اسلامی مردم ایران به عنوان الگویی منطقی برای مردم کشورهای مسلمان یاد کرد و افزود:‌‌ همان طورکه قرآن هم تاکید دارد باطل همچون کف روی آب بوده و از بین رفتنی است و بر این اساس باطل‌هایی مثل حسنی مبارک، صدام، قذافی و.. نابود شده‌اند.



وی ادامه داد: دومین راهکار حق، جهاد است و سومین ابزار و راهکار نفوذ حق نیز کمک خداوند به مجاهدان و قیام کنندگان است.



آیت الله نوری همدانی ضمن تاکید بر دسیسه‌های دشمنان اسلام برای نابودی ملت مسلمان گفت: سران استکبار از انقلاب مردم ایران بسیار ضربه خورده‌اند و می‌دانند که اعتقاد و سخن مردم مسلمان است که در مقابله با آنها به کار می‌آید.



وی در این باره اظهار داشت: رهبران استکبار دیگر در مقابل جنبش‌هایی مانند جنبش 99 درصدی مظلومان جامعه غرب و آمریکا عاجز مانده‌اند.



انتقاد از وضعیت حجاب در کشور



این مرجع تقلید شیعیان در پایان از وضعیت موجود حجاب در جامعه انتقاد کرد و بیان داشت: درحال حاضر مسئله رعایت حجاب سست شده و این برای کشوری که در آن حکومت اسلامی حاکم است مناسب نیست.