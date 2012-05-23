نقشه «برمودای ایرانی» در همشهری دیپلماتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، در شماره 60 همشهری دیپلماتیک ضمن گفتگو با پرفسور یژی زادنوسکی استاد دانشگاه ورشو، در نوشتارها و مصاحبه‌های مفصل ابعاد تاریخی و حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه مورد بررسی قرار گرفته است.

این شماره همچنین در یادداشت‌ها و گفتگوهای متنوع با کارشناسان و صاحب‌نظرانی دکترحجتالله ایوبی، دکتر ابراهیم متقی، دکتر محمدرضا دهشیری، دکتر احمد نقیبزاده، دکترداوود فیرحی، جواد کچوئیان، محمودرضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، علی جنتی، دکتر مسعود اسداللهی، دکتر محمدرضا مجیدی، دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور، دکتر علی بینیاز، دکتر مهدی مطهرنیا، دکتر جعفر حقپناه، دکتر داوود هرمیداس باوند، صباح زنگنه، محمدرضا دبیری و... به مباحثی چون «انتخابات ریاست جمهوری مصر»، بررسی چشم انداز به قدرت رسیدن پوتین در روسیه و فرانسوا اولاند در فرانسه، رشد جریان راست افراطی در اروپا و سایر مباحث و تحولات حوزه دیپلماسی پرداخته شده است.

همشهری دیپلماتیک، یکی از ماهنامه‌های وابسته به گروه مجلات مؤسسه همشهری است.

شماره 60 همشهری دیپلماتیک در 160 صفحه و با قیمت 2500 تومان از دکه‌های روزنامه فروشی قابل تهیه است.