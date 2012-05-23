اجرای آیین نامه مرکز طبع و نشر قرآن/ چاپ قرآن تنها به خط عثمان طه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن الکریم در نشست خبری روز چهارشنبه 3 خرداد با اشاره به سالروز تأسیس این سازمان در 10 خرداد 81، به ارائه گزارشی از فعالیتهای 10 ساله این سازمان پرداخت و گفت: حدود سه دهه از فعالیتهای قرآن سازمان تبلیغات اسلامی می گذرد اما از حدود 10 سال پیش فعالیتهای قرآنی خود را با تشکیل مجموعه مستقلی به نام سازمان دارالقرآن الکریم متمرکز کرد که این اولین مجموعه قرآنی کشور به شمار می رود.

بزرگترین شبکه نیروی انسانی متخصص قرآنی کشور در بدنه سازمان دارالقرآن وجود دارد

وی با بیان اینکه پیش از تشکیل سازمان دارالقرآن، بیش از 90 درصد برنامه های سازمان تبلیغات در حوزه قرآن در حوزه فعالیتهای سازمانی بود، اما پس از تشکیل دارالقرآن برنامه ها به سمت برنامه های ملی رفت که « نهضت قرآن آموزی» اولین مصوبه قرآنی کشور به شمار می رود. در واقع این مصوبه آغازی برای برنامه های قرآنی به صورت ملی بود یا طرح جامع قرآنی کشور که در دارالقرآن تدوین شد. اگرچه این طرح به سرانجام نرسید اما آغازی برای اتفاقات بعدی در کشور شد و حتی ریشه تشکیل شورای توسعه فرهنگ قرآنی به طرح جامع قرآنی برمی گردد.

قره شیخلو افزود: وقتی دارالقرآن در سال 81 تأسیس شد مجموعه نیروهای کارشناس قرآنی کشور حدود 72 پست قرآنی بود که در شأن قرآن نبود تا اینکه طی برنامه ریزی های صورت گرفته این 72 پست به 460 پست کارشناس قرآنی تبدیل شد و تقریبا 300 پست جذب نیرو شده اند.

وی بودجه قرآنی سازمان دارالقرآن را رو به رشد ارزیابی کرد و گفت: سازمان دارالقرآن با بودجه 300 میلیون تومانی برای کل کشور کار خود را آغاز کرد اما در سال 91 حدود 6 میلیارد تومان اعتبارات قرآنی ماست و این نشان از روند رو به رشد بودجه قرآنی است. اگرچه این بودجه جوابگوی همه نیازهای ما نیست، اما در مجموع به نسبت بودجه های سازمان تبلیغات بودجه قرآن آن خوب است.

سه مأموریت اصلی دارالقرآن/ فعالیت بیش از 2 هزار خانه قرآن روستایی



رئیس سازمان دارالقرآن در ادامه به سه مأموریت اصلی این سازمان در پی بازبینی اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی در سال 87 اشاره کرد و گفت: این مأموریتها قبلا وجود داشت اما در بازبینی اساسنامه که مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت تغییرات جزئی ایجاد شد. اولین مأموریت ما «توسعه آموزشهای همگانی قرآن» بود که دارالقرآن در این زمینه از دستگاههای پیشکسوت کشور به شمار می رود.

وی افزود: سازمان دارالقرآن حدود 31 عنوان دوره آموزشی در موضوعات مختلف دارد با اجرای این تعداد از دوره آموزشی در طول این دهه حدود 6 میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده ایم که طرحهای نسیم حیات، بینات، نورالرحمن و... از جمله آنها به شمار می رود. آموزشهای دارالقرآن تنها به آموزشهای سطحی و ظاهری قرآن محدود نمی شود، بلکه این آموزشها در قالبها و محتواهای مختلف برای تمام سطوح انجام می گیرد.

وی یادآور شد: مأموریت دوم ما بحث مشارکتهای مردمی و توسعه آموزشی از طریق بهره برداری از ظرفیتهای مردمی است و از حدود 8 سال پیش بحث صدور مجوز برای مؤسسات قرآنی را شروع کردیم. الان حدود 1700 مؤسسه قرآنی مجوز دار داریم و بخش عمده ای از فعالیتهای قرآنی کشور توسط حوزه های مردمی انجام می شود و اینها به عنوان بازوان اجرایی دستگاههای حاکمیتی نقش بسیار مهمی دارند.

قره شیخلو با بیان اینکه حدود 2 هزار و 250 خانه قرآن روستایی فعال در کشور داریم، افزود: حدود 4 میلیارد تومان کمکهای نقدی به مجموعه های مردمی داشتیم؛ البته کمک اصلی ما به این مجموعه ها کمک برنامه ای بوده که شاید حدود 8 میلیارد تومان هزینه داشته است. همچنین حمایتهای غیرنقدی در قالب منابع آموزشی و کمک آموزشی در طول 10 سال گذشته حدود 230 هزار مورد بوده است.

وجود 70 مصحح فعال قرآن در کشور



وی « نظارت بر چاپ و نشر قرآن» را سومین مأموریت دارالقرآن اعلام کرد و با اشاره به وجود 70 مصحح فعال قرآن در کشور گفت: این مأموریت از افتخارات دارالقرآن به شمار می رود چراکه این موضوع در کشور متولی نداشت و در سالهای ابتدای انقلاب از این عدم متولی بسیار سوء استفاده شد اما در سال 63 این کار راه اندازی شد و ربع قرن است که این کار در سازمان انجام می شود و خدمات بسیار خوبی در این مدت انجام شده به طوری که به جرأت می توان گفت که قرآنهای ما بدون هیچ ایرادی در داخل و خارج کشور قابل چاپ و توزیع است.

رئیس سازمان دارالقرآن در ادامه به ارائه آماری از فعالیتهای این سازمان در بخش چاپ و نشر قرآن پرداخت و گفت: در طول 10 سال گذشته، 206 هزار و 736 جزء قرآن در دفتر نظارت تصحیح شده و حدود 5 هزار و 90 مجوز برای تیراژ82 میلیون و 313 هزار 800 جلد قرآن مجوز چاپ صادر شده است و حدود 3 هزار و 155 مورد مجوز نشر نیز برای تیراژ 49 میلیون و 763 هزار و 250 جلد قرآن صادر شده است.

وی با اشاره به تفاوت مجوز نشر با مجوز چاپ تصریح کرد: گاهی به دلایلی مجوز چاپ گرفته می شود اما قرآن نشر پیدا نمی کند و یا برخی متأسفانه بدون دریافت مجوز نشر با مجوز چاپ قرآن را منتشر می کند که بارها مشاهده کردیم که بیش از 99 درصد اشکالات قرآن در این مرحله بوده است.



در طول 6 سال گذشته حدود 10 درصد از شرکت کنندگان موفق به دریافت مدرک حفظ قرآن شدند



وی افزود: یکی از مأموریتهای دارالقرآن، « اعطای مدرک به حفاظ قرآن» است که حدود 7 سال است در سازمان در حال اجرا است و در طول 6 سال گذشته 16 هزار و 732 نفر تاکنون شرکت کرده اند که از این رقم 13 هزار و 807 نفر خواهر و 2 هزار و 925 نفر برادر بودند و از مجموع این عدد، 16 هزار و 83 نفر موفق به دریافت مدرک حفظ شدند.

قره شیخلو افزود: از میان دریافت کنندگان مدرک حفظ ، 6 نفر مدرک درجه یک، 29 نفر مدرک درجه 2، 697 نفر مدرک درجه 3، 239 نفر مدرک درجه 4 و 712 نفر نیز موفق به دریافت مدرک درجه 5 حفظ شده اند.

وی با اشاره به توجه خاص این سازمان به محصولات قرآنی در حوزه مکتوب، نرم افزاری و رسانه ای اعلام کرد: 30 عنوان کتاب چاپی از سوی دارالقرآن در واقع منابع آموزشی دوره های ما را تشکیل می دهد که در طول این 10 سال گذشته 2 میلیون و 350 هزار جلد از این عناوین چاپ و توزیع شده است.



وی افزود: در طول یک دهه گذشته حدود یک میلیون و 630 هزار جلد قرآن به صورت اهدایی یا حمایتی در اختیار جلسات قرآنی قرار گرفته است.

رئیس سازمان دارالقرآن با اشاره به جلسات سنتی قرآن در کشور، یادآور شد: حدود هزار جلسه قرآنی در طول این 10 سال در استانها برگزار شده است. بیش از 4 هزار تشکل قرآنی در قالب مؤسسات و جلسات قرآنی که به صورت مردمی اداره می شود که اطلاعات آن در سایت« تلاوت» است و علاقمندان می توانند با مراجعه به این سایت می تواند به نزدیک ترین پایگاه فعال قرآنی مراجعه کند.

وی با اشاره به برگزاری 6 دوره مراسم «تکریم چهره های قرآنی» افزود: این مراسم با سه گرایش تکریم مربیان پیشکسوت قرآن که بیش از 25 سال تجربه دارند، حائزان رتبه های بین المللی هر سال و ریافت کنندگان مدرک حفظ درجه یک و دو برگزار می شود و بنا داریم دایره کار را گسترده تر کنیم و موضوعات جدیدی را به این مراسم اضافه کنیم.

وی تأکید کرد: در حوزه IT نگاه سازمانی این است که از فضای مجازی در توسعه برنامه هی قرآنی حداکثر استفاده کنیم. تشکیل بانک اطلاعات جامع قرآنی در چند فاز اجرا می شود که فاز اول آن که تشکیل بانک اطلاعات سازمان دارالقرآن بود در حال اجراست و امیدواریم تا پایان سال جاری همه اطلاعات مربوط به عملکرد قرآنی سازمان را به روز وارد این بانک کنیم.

قره شیخلو با اشاره به آغاز آموزش مجازی آنلاین از سال گذشته تصریح کرد: در کل کشور حدود 100 شاگرد تحت این آموزش قرار گرفتند که با توجه به ساختارهای اینترنتی در کشور مشکلاتی داشتیم اما امسال با خرید نرم افزار این کار، فعالیت خود را در این حوزه ارتقا می بخشیم.

اجرای 27 برنامه قرآنی با 11 و نیم میلیارد تومان اعتبار/ تشکیل صندوق حمایت از فعالان قرآنی

وی در ادامه این نشست به بودجه نیم درصدی دستگاههای دولتی به قرآن اشاره کرد و گفت: اگرچه بودجه نیم درصدی قرآن در سال 90 دیر تخصیص پیدا کرد و بخش عمده اجرای آن به سال 91 انتقال یافت اما ما این اتفاق را به فال نیک می گیریم چون اولین سالی است که این حجم اعتبارات به مجموعه های قرآنی تزریق شده است. سهم ما از بودجه نیم درصدی دستگاهها به فعالیتهای قرآنی حدود 13 میلیارد تومان بود که چون 10 درصد آن تخصیص پیدا نکرد ما برنامه های خود را با بودجه 11 و نیم میلیارد تومان بسته ایم.

وی افزود: حدود 27 برنامه برای این بودجه، تدوین شده است که در حوزه توانمندسازی مردم در بخش قرائت صحیح قرآن و نماز یک سهمیه 120 هزار نفری و در حفظ عمومی قرآنی سهمیه 100 هزار نفری داریم و باید با این بودجه 29 مرکز تخصصی آموزش قرآن را در کشور راه اندازی کنیم. از بودجه نیم درصدی حدود 40 درصد این اعتبار را دریافت کردیم و امیدواریم مابقی اعتبارات هم به موقع ارائه شود تا در اجرای برنامه های تدوین شده مشکلی پیش نیاید.

رئیس سازمان دارالقرآن به تشکیل « صندوق حمایت از فعالان قرآنی» در صورت اجرای کامل مصوبه نیم درصدی دولت اشاره کرد و گفت: از بودجه نیم درصدی حدود یک میلیارد تومان برای راه اندازی این صندوق در نظر گرفته شده است.



وی صندوق حمایت از فعالیتهای قرآنی را متفاوت با این صندوق خواند و گفت: صندوق حمایت از فعالیتهای قرآنی ملی است و در حمایت از برنامه های قرآنی است اما صندوق حمایت از فعالان قرآنی برای پشتیبانی از فعالان قرآنی است.



50 درصد عملیات اجرایی بودجه نیم درصدی قرآنی آغاز شده است

وی با اعلام اینکه مباحث آموزشی برنامه های دارالقرآن ذیل مصوبه نیم درصدی در حال اجرا است گفت: در صورت تخصیص 11 و نیم میلیارد تومان، همه 27 برنامه های قرآنی کشور تا شهریور اجرا می شود.

قره شیخلو در پاسخ به این سؤال که اگر دولت بقیه تعهدات خود را مبنی بر اختصاص بودجه 11 و نیم میلیاردی را عملی نکند چه اتفاقی برای جامعه قرآنی می افتد گفت: قطعا یک آسیب جدی به فعالیتهای قرآنی کشور وارد می شود اما ما امیدواریم که دولت در این زمینه همکاری خود را به خوبی ادامه دهد. با وجود اینکه تمام برنامه های قرآنی در کشور در حال اجرا است اما بودجه نیم درصدی این فرایند را تسریع و ارتقا می دهد. سال گذشته در توزیع اعتبار 3 دستگاه دخیل بودند اما امسال خود معاونت ریاست جمهوری مسئول این بحث هستند.



وی در پاسخ به این سؤال که چرا نمایندگان مجلس بودجه نیم درصدی فعالیتهای قرآنی را به صورت اختیاری و نه تکلیفی برای دولت تصویب کردند گفت: این سؤالات را باید از خود نمایندگان بپرسید اما نشانه ها از توجه دولت به این مهم حکایت دارد.

وی با اشاره به راه اندازی « انجمن خیرین قرآنی» که هر نفر حداقل با پرداخت هزار تومان می تواند عضو این انجمن شود، گفت: این انجمن صبغه ملی دارد و تنها مختص دارالقرآن نیست بلکه همه علاقمندان می توانند در آن ورود پیدا کنند که در این مدت کوتاه که از اعلام راه اندازی انجمن خیرین قرآنی می گذرد حدود 140 نفر ثبت نام کرده و 7 میلیون تومان پول جمع شده است و این انجمن مراحل ثبت خود را می گذراند.

دارالقرآن، از 15 خرداد آیین نامه مرکز طبع و نشر قرآن را اجرا می کند/ چاپ قرآن تنها به خط عثمان طه

قره شیخلو در پاسخ به این سؤال که چرا مرکز طبع و نشر قرآن، از سازمان دارالقرآن به عنوان ناظر خود یاد می کند، تأکید کرد: اگرچه نظر کارشناسی ما چیز دیگری است اما طبق دستور ریاست سازمان تبلیغات اسلامی که منصوب مقام معظم رهبری است، ما ملزم به اجرای آیین نامه مرکز طبع و نشر قرآن از 15 خرداد امسال شدیم.

وی افزود: مرکز طبع و نشر قرآن بر سیاست گذاری کتابت از سوی خود تأکید دارد و می گوید دارالقرآن مجری سیاستهای ما باید باشید، اما بدون اینکه مستندی در مورد ادعای خود برای واگذاری این مسئولیت ارائه دهند این مطلب را عنوان می کنند و ما بعد از جلسات متفاوت و مستنداتی که در رد نظر آنها دادیم نهایتا ریاست سازمان تبلیغات بر اجرای آیین نامه مرکز طبع و نشر دستور دادند.

وی در مورد اختلاف مرکز طبع و نشر قرآن با دارالقرآن در مورد رسم الخط مصحف یادآور شد: با وجود اینکه نظرات کارشناسی ما با مرکز طبع و نشر متفاوت است اما از 15 خرداد آیین نامه مرکز طبع و نشر را اجرای خواهیم کرد و دیگر رسم الاملا مصحف که تا پیش از این در دارالقرآن اجرایی می شد، انجام نمی گیرد و بر اساس بودجه نیم درصدی برای ماه رمضان باید 65 هزار جلد قرآن اهدایی به رسم الخط عثمان طه چاپ و توزیع کنیم.



به گزارش مهر؛ بر طبق مصوبه شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورایعالی انقلاب فرهنگی سازمان دارالقرآن به عنوان مجری بودجه نیم درصدی دستگاههای دولتی در مباحث قرآنی تعیین شده است.