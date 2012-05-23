کچویان: برخی مضامین تلویزیون مطلوب نظام اسلامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تلویزیون مردم انقلاب اسلامی صبح امروز؛ چهارشنبه سوم خرداد در سالن تالار اندیشه حوزه هنری با سخنرانی حسین کچویان؛ استاد دانشگاه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و حجهالاسلام علیاکبر رشاد؛ رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این برنامه روحالله رجبی؛ دبیر این همایش گفت: همایشی که در آن هستیم از سلسله همایشهای تلویزیون و مردم انقلاب است که قرار است تدوام داشته باشد البته شاید عناوین آن فرق کند.
وی افزود: نگاه اصلی ما این است که اساتید تلویزیون و صاحبنظران این حوزه را با مساله رسانههای انقلاب اسلامی درگیر کنیم تا این مساله برای آنها به صورت دغدغه ذهنی درآید.
وی در توضیح اینکه چرا واژه تلویزیون مردم انقلاب اسلامی را انتخاب کردهاند، گفت: مساله ما این است که آیا رسانه با رجوع به امت اسلامی برنامههای خود را تنظیم میکند یا خیر؟ این شاید به نظر یک مساله کوچک باشد ولی باید به آن بسیار پرداخت شود زیرا معادلات زیادی از آن مشتق میشود.
در ادامه حسین کچویان؛ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تلویزیون باید محتوای خود را براساس دغدغههای انقلاب تولید کند و حوزه تمدنی مستقلی با عنوان تمدن اسلامی پدید آورد.
این استاد دانشگاه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این همایش که تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد، افزود: تاکنون به طور مطلوب به ارتباط تلویزیون و انقلاب اسلامی پرداخته نشده است و این یک آفت است برای صدا و سیمایی که نام انقلاب اسلامی را به دوش می کشد.
وی افزود: این موضوع باید از اولویتهای اصلی ما از روزهای اول انقلاب تا امروز بوده است ولی متاسفانه تاکنون بحث جدی در این حوزه نداشتهایم. باید در این حوزه تامل و تدبر بیشتری شود.
کچویان ادامه داد: یکی از ویژگیهای جامعه مدرن این است که برخلاف اینکه تمدنها براساس مدعا پیشرفت میکنند براساس منطق و فلسفهای خاص به جلو حرکت میکند و راه خود را در میان سایر تمدنها باز میکند و یکی از راههای پیشرفت جهان مدرنیته تلویزیون است.
وی با ذکر این جمله که تلویزیون مطلوب باید محتوای خود را از متون دینی بگیرد بیان کرد: تمدن مدرن مبتنی بر دعوت و یک روش، مردم را جذب نمیکند بلکه مبتنی بر تغییرات و بسط یافته راه خود را در میان سایر تمدنها باز می کند.
وی بیان کرد: با تمدنی روبهرو هستیم که از ما نمیپرسد چه میخواهید؟ بلکه خود مدرنیته هر روز به شکلی درمیآید و ارزشهایی را تعریف میکند که فردای روز دیگر دوباره همانها را تغییر میدهد و جهان زندگی را عوض میکند.
وی ادامه داد: یک فلسفه غالب درباره تلویزیون و رسانه نوع بازاری، تجاری و مشتریمحوری آن است که فلسفه غالب لیبرالیسم محسوب میشود. این رسانه برای مخاطب عام تعیین تکلیف میکند و از جهات مختلف مسئلهاش مخاطب عام است که همان لذت بردن و سرگرمی است.
کچویان اذعان داشت: بسط و گسترش رسانه بر اساس این اصل صورت میگیرد و از همه ابعاد از جمله سیاستگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت تأثیر میگیرد و این همان فلسفهای است که در بلوک شرق شکل گرفت.
وی در پایان گفت: یکی از معضلات ما از ابتدای انقلاب اسلامی همین است که تکلیف خودمان را با این موضوع مشخص نکردهایم و تلاش داریم تا صرفا مخاطب را جذب کنیم.
در ادامه حجهالاسلام رشاد به روی صحنه رفت و گفت: با گذشت 33 سال از انقلاب اسلامی هنوز به مقوله رسانه انقلاب نیندیشیدهایم. همه نیز فرافکنی میکنند. اگر به موقع به این مقوله میپرداختیم به تلویزیون مطلوب نزدیک شده بودیم.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در بحث تهاجم فرهنگی تأکید داشتهاند که گویا برخی مسئولین متوجه حرفای ایشان را نشنیدهاند و یا نفهمیدند و اینگونه هم قدمی در این ارتباط برنداشتهاند.
وی خواستار دایر شدن مرکزی برای پیگیری مبانی و مبادی ابعاد رسانه مطلوب انقلاب شد و گفت: باید مرکزی دایر شود تا مبانی و مبادی و همه ابعاد رسانه مطلوب انقلاب را پیگیری کند تا شاهد رسیدن به مطلوبی در مورد رسانه و جلودار آن تلویزیون در جامعهای که نام انقلاب اسلامی را بر خود مینهد باشم.
وی با نقد سینمایی که امروز شاهد بروز آن هستیم، گفت: متأسفانه برخی فیلمهای ما سخیف هستند و گاه در قامت الگو برمیآیند که نمیتوان آنها را پذیرفت.
حجهالاسلام رشاد به چهار یا پنج رکن اصلی مقوله رسانه پرداخت و گفت: منبع پیام، موضوع و مضمون پیام، مخاطب و پیامافزارها در دو بخش سخت افزار و نرم افزار ارکان اصلی یک رسانه هستند که توجه به تکتک انها در رسیدن به رسانه مطلوب و رجوع به متونهای دینی لازم است.
در ادامه نشست به پرسش و پاسخ میان مدیران و صاحبنظران و حاضران در سالن اختصاص داشت.
همایش تلویزیون مردم انقلاب اسلامی به همت مرکز راهبردی جبهه فکری انقلاب اسلامی، ماهنامه سوره اندیشه، مرکز آموزش تخصصی حوزه هنری، ماهنامه زمانه، ماهنامه سینما رسانه و کانون اندیشه جوان برگزار شد.
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