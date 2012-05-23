یک نشست و دو روایت/مواضع ایران تغییر نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، طرف غربی با همکاری رسانه های غربی تلاش می کند تا اینطور جلوه دهد که غرب با پیشنهاداتی جدید پای به مذاکرات بغداد گذاشته اما حقیقت ماجرا آن است که تا دور اول مذاکرات امروز به اتمام نرسد و خود طرف های مذاکره کننده سخنی در این مورد نگویند هر گونه خبری درباره ارائه پیشنهاد جدید به ایران کذب محض است.

بر اساس توافقات استانبول شرط ادامه همکاری ها اتخاذ گام های متقابل است اما در فضا سازی رسانه های غربی که هدایت آن بر عهده مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون است هیچ اشاره ای به اینکه غرب در برابر اقدام مثبت ایران چه عملی را انجام خواهد داد نمی شود.

بر اساس اخبار موجود در این نشست، طرف ایرانی در دور اول مذاکرات امروز تلاش می کند تا به این نکته پی ببرد که آیا طرف غربی بر توافقات خود در نشست استانبول که مبنای مذاکرات بغداد هستند پایبند است یا خیر.

ایران و 1+5 در پایان مذاکرات استانبول توافق کردند که مذاکرات در بغداد در راستای برداشتن گامهای متقابل برای همکاری پیگیری شود. همچنین در مذاکرات استانبول قرار شد که معاونان اشتون و جلیلی، برای تهیه و تدوین چارچوبی جهت همکاری‌های متقابل با یکدیگر مذاکره کنند و بر اساس جمع ‌بندی که در مذاکرات میان معاونان اشتون و جلیلی به دست می‌آید، دو طرف در بغداد حاضر شوند و پس از گفتگو و در صورت تفاهم میان دو طرف، به یک جمع‌ بندی نهایی دست یابند.

در همین رابطه "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، پس از مذاکرات استانبول در کنفرانس خبری گفت : توافق کردیم تا هرگونه همکاری های هسته ای بر مبنای ان پی تی باشد. بر همین مبنا به آقای باقری و خانم اشمیت ماموریت داده شد برای نشست سوم خرداد پیش نویسی را آماده کنند که چارچوبی را برای ادامه همکاری ها ارائه می دهد. پس از تایید این پیش نویس در نشست سوم خرداد در بغداد همکاری های متقابل شروع می شود و ما وارد گام هایی از همکاری می شویم.

بر همین اساس تا زمانیکه دور اول مذاکرات به پایان نرسد و طرف ایرانی به این نکته پی نبرد که آیا طرف غربی بر توافقات خود پایبند نوده نمی توان از ارائه پیشنهادات جدید از سوی طرفین سخن گفت.

نمونه های از تلاش های هدفمند رسانه ای در مذاکرات بغداد

همزمان با آغاز دور اول مذاکرات امروز بغداد رسانه های غربی و عربی تلاش های گسترده ای را برای عادی نشان ندادن این مذاکرات و به حاشیه بردن آن انجام دادند که برخی از موارد آن عبارتند از :

شایعه خروج نماینده آمریکا از مذاکرات

در همان دقایق ابتدایی شروع نشست شایعه ای به سرعت و دهان به دهان در میان خبرنگاران حاضر در دارالضیافه چرخید و آن اینکه نمانیده آمریکا از مذاکرات خارج شده اما پیگیریها نشان داد که این خبر دروغ بوده ویک رسانه عربی برای داغ کردن اخبار اقدام به انتشار آن کرده است.

ارائه بسته جدید در مذاکرات

همانطور که اشاره شد دستور کار نشست امروز توافقات استانبول است و بر اساس گفته های مقامات پس از نشست پیشین، در نشست امروز پیش نویسی که توسط علی باقری و اشمیت تهیه شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت، با این حساب فرصتی برای ارائه بسته پیشنهادی جدید در دور اول مذاکرات بغداد باقی نمی ماند.