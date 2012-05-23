کاهش مشکلات زیست محیطی صنایع نیازمند بهسازی تاسیسات فرسوده است

حسن پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرورت بهسازی و بازسازی تاسیسات فرسوده افزود: کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای صنایع و کارخانجات نیازمند بهسازی و بازسازی تجهیزات و تاسیسات فرسوده آنهاست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز ادامه داد: تعداد قابل توجهی از صنایع و کارخانجات در استان البرز فعالیت می کنند و مدیران این صنایع و کارخانجات باید به ضرورت بهسازی و بازسازی بخشهای فرسوده خود توجه کافی داشته باشند.

وی گفت: بهسازی و بازسازی در این خصوص کمک می کند تا آثار نامطلوب زیست محیطی و خسارت وارد شدن به محیط زیست، کاهش قابل توجهی داشته باشد که این امر به نوبه خود در جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات احتمالی تاثیر فراوانی دارد.

جلوگیری از مشکلات زیست محیطی نیروگاه ها به بازسازی بخشهای فرسوده نیاز دارد

پسندیده در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص ضرورت بازسازی بخشهای فرسوده نیروگاه ها ادامه داد: نیروگاه ها از مواردی هستند که گاهی به دلیل برخی علتها مشکلات زیست محیطی ایجاد می کنند و جلوگیری از ادامه اینگونه مشکلات نیازمند بازسازی بخشهای فرسوده نیروگاه ها است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز افزود: برخی از نیروگاه ها و کارخانجات و صنایع قدمت زیادی دارند و به مرور زمان، بخشهایی از آنها فرسوده شده اند و نیاز به تعمیر و بازسازی دارند که این امر باید به بهترین نحو انجام شود.

وی گفت: فرسوده شدن به مرور زمان یک امر طبیعی است ضمن اینکه باید با انجام بازسازی و بهسازی از ادامه ایجاد مشکلات زیست محیطی ناشی از فرسوده شدن جلوگیری کنیم و این امر اهمیت فراوانی دارد.