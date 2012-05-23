به گزارش خبرنگار مهر، سردار سر لشکر پاسدار دکتر رحیم صفوی ظهر چهارشنبه طی مراسم سالروز فتح خرمشهر در مصلی رشت با اشاره به اینکه روحیه ملت ایران جهادی است، افزود: در صورت تعرض آمریکا و اسرائیل به ایران جنگیدن را به سربازان آنان یاد خواهیم داد.

وی در ادامه به فتح خرمشهر اشاره کرد و اظهار داشت: این شهر 220 هزار جمعیت و در فاصله 15 کیلومتری مرز عراق و شلمچه واقع است.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: عراقی ها با بی رحمی هرچه تمامتر از زمین و هوا مردم مظلوم خرمشهر و آبادان را مورد هجمه هزار گلوله قرار دادند و مردم خرمشهر بدون اینکه حتی اسباب و اثاثیه خانه های خود را بر دارند فقط فرزندان خود را به دست گرفته و با اضطراب فرار کردند.

وی افزود: با فتح خرمشهر در سوم خرداد ماه سال 61 یک خانه سالم در این شهر دیده نشد تمامی خانه ها را با لودر و بولدزر صاف، اسباب و اثاثیه مردم در سنگر عراقی ها پیدا می شد.

لشکر قدس گیلان همواره خط شکن بود

سردار رحیم صفوی اظهار داشت: مردم با پیروزی انقلاب اسلامی خواستار آبادنی، توسعه و پیشرفت کشور خود بودند و با کسی سر جنگ نداشتند، استکبار جهانی این جنگ را به ملت شجاع و به پا خواسته ایران تحمیل کرد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا به رشادتهای لشکر 16 قدس گیلان اشاره کرد و افزود: این لشکر همیشه قهرمان در هر جبهه ای وارد می شد پیروز میدان بود و ضربات سنگینی بردشمن وارد می کرد.

وی عنوان کرد: رزمندگان اسلام در طول 9 ماه یعنی از پنج مهر ماه سال 60 تا سوم خرداد ماه سال 61، چهار عملیات بزرگ به مرحله اجرا درآوردند و بیش از 10 هزار کیلومتر از مناطق اشغالی از دست دشمن آزاد شد.

ملت ایران مردمی شجاع و خدا محور هستند و زیر بار زور نمی روند

سردار رحیم صفوی همچنین با اشاره به اینکه لشکر قدس گیلان همواره خط شکن بود، افزود: عراقی ها در هر جبهه ای با رزمندگان و بسیجیان گیلانی رو به رو می شدند، شکست می خوردند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: دشمنان در هشت سال جنگ تحمیلی می خواستند اراده سیاسی خود را بر ملت و رهبران ایران اسلامی تحمیل و امروز نیز با فشارهای سیاسی و اقتصادی می خواهند مردم این کشور را تسلیم اراده سیاسی خود کنند.

وی افزود: ملت ایران تحریمها و فشارهای سیاسی دشمنان را با همان روحیه جهادی، ولایت پذیری، صبر و اسقامت، هوشمند، مشارکت سیاسی و مقاومت دوران دفاع مقدس خنثی خواهند کرد.

روش سیاسی برخی دوستان قدیم، ضد انقلابی بود

سردار رحیم صفوی در ادامه با بیان اینکه کشور ایران را با عقلانیت، دین، هوشمندی سیاسی و با مردمداری می توان اداره کرد، اظهارداشت: برخی از دوستان قدیم به روش ضد انقلاب و برخی مدیریتهای نا کارآمد و به دور از خرد جمعی ارائه دادند.

وی همچنین به معنای بسیج اشاره کرد و گفت: " ب " بسیج یعنی بصیرت و اهل ایمان باید بصیرت سیاسی داشته باشند وگرنه در فتنه های می لغزند.

فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی " سین " بسیج را ستایش و شکرگزاری به درگاه خداوند دانست و افزود: " ی " بسیج یعنی یاعلی و یاری رساندن به مردم است.

وی یادآورشد: " ج " بسیج یعنی جهاد در راه خدا، اگر ملتی جهاد را فراموش کند خدا لباس ذلت بر تن آنها می پوشاند.