ارسال4100 گزارش تخلف ازسوی ناظران افتخاری سازمان صنعت، معدن و تجارت

به گزارش خبرنگار مهر، قربان حسام بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تقدیر از ناظران افتخاری افزود: همچنین تعداد سه هزار و 260 مورد غیر متخلف بوده که در بحث تنظیم بازار نوروز 90 از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ضمن تقدیر از فعالیتهای ناظران در طول سال 90 و همچنین در طرح نظارتی نوروز برای تنظیم بازار گفت: با توجه به نامگذاری سال 91 به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ناظران افتخاری باید تلاش و همت مضاعفی داشته باشند و برای ایجاد تعادل و آرامش در بازار، حضور بیشتری داشته باشند.

حسام عنوان کرد: ناظران افتخاری در تنظیم بازار، زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با بازرسان این سازمان همکاری بسیار خوبی داشتند.



در پایان نیز از ناظرین افتخاری که تعداد گزارشات بیشتری ارائه داده بودند، با اهداء لوح تقدیر و هدایایی تشکر و قدردانی شد.