اجرای طرح امنیت اخلاقی در 11 استان/ مخالفت شدید پلیس با قهوه خانه زنان

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری مهمترین خبر حوزه پلیس واکنش سردار احمدی مقدم در مورد راه اندازی قهوه خانه های ویژه زنان بود.

به گفته وی هیچ ضرورتی برای راه اندازی این قهوه خانه ها نیست و پلیس با سفره خانه های مدرن امروزی که محلی برای بی بند و باری، قلیان کشیدن و سیگار کشیدن شده است مختاف است. نمی دانم راه اندازی قهوه خانه زنان پاسخ به کدام مطالبه مردم است. طرح مسایل انحرافی صحیح نیست و ما با شکل جدید قهوه خانه داری مخالف هستیم. هر کجا برای بازدید می‌روم درخواست‌های مجوز به من داده می‌شود اما یک دانه از آن را هم تایید نکرده ام. برخی ناهنجاری‌ها در قالب قهوه خانه‌ها ترویج می‌شود.



افزایش معافیتهای مشمولان سربازی

در این هفته پس از مدت ها معاون سازمان وظیفه عمومی در میان خبرنگاران حاضر شد. سردار حمید صدرالسادات با رد موضوع کاهش معافیت ها گفت: ‌دامنه معافیت‌ها گسترش یافته است و تنها کسر خدمت به جز کسر خدمت بسیجیان و محققان و پژوهشگران حذف شده است. ضمن اینکه معافیت ایثارگران ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح بود اما در قانون مصوب ملس به صورت قانون درآمده است. در قانون جدید مددجویان و ایثارگران از معافیت‌های گسترده‌تری برخوردار شدند که می‌توانند با مراجعه به سایت وظیفه عمومی از آن باخبر شوند.

ثبت نیم میلیون درخواست تعویض کارت معافیت

بیش از نیم میلیون درخواست برای تعویض کارت های قدیمی معافیت ثبت شده است. صدرالسادات با اعلام این خبر اعلام کرد: افراد تنها تا اول تیرماه مهلت دارند تا کارت معافیت خود را تعویض و کارت هوشمند دریافت کنند. براساس اعلام قانونی افرادی که تا این زمان کارتشان را تعویض نکنند از دریافت انواع خدمات محروم می شوند.

به گفته رئیس سازمان وظیفه عمومی سربازان معتاد نیز کارت پایان خدمت نمی گیرند. این افراد اگر اعتیادشان در طول خدمت مشخص شود باید ترک کنند تا بتوانند کارت پایان خدمت بگیرند.

اجرای طرح امنیت اخلاقی در 11استان

سردار رادان جانشین فرمانده نیروی انظامی که به ساری سفر کرده بود از گسترش اجرای طرح امنیت اخلاقی در 11 استان خبر داد و در این راطه گفت: علاوه بر البرزو تهران در 10 استان دیگر نیز طرح امنیت اخلاقی به اجرا در می آید.طرح سالم سازی دریا در سه استان شمالی و سواحل خلیج فارس خبر داد.

وی با انتقاد از سایر دستگاه های دخیل در امر ارتقا امنیت اجتماعی طرح سالم سازی دریا افزود: باید سایر دستگاه های ذیربط نیز در امر طرح سالم سازی دریا،به نحو احسن مسئولیت خود را انجام دهند و نیروی انتظامی نیز در این راستا، همکاری لازم را بااین دستگاه ها خواهد داشت.

دستگیری دالتون ها

اراذل و اوباش منطقه سوری که چند برادر هستند و باند دالتون ها را تشکیل داده بودند شناسایی و دستگیر شدند. اعضای این باند با شرارت، درگیری و دعوا موجب نا امن شدن محله شدند. این برادران در عملیات ویژه همگی جز میثم سردسته باند دستگیر شدند. سرانجام ماموران در یک عملیات ویژه سردسته باند را دستگیر و از مخفیگاهش مقادیر زیادی مشروبات الکلی و گاز اشک اور کشف شد.

دست قانون بالای سر هنجار شکنان

سردار بهمن کارگر معاون اجتماعی نیروی انتظامی نیز که خود از طرفداران اجرای امنیت اخلاقی است، در رابطه با طرح با اجرای طرح امنیت اخلاقی گفت: نیروی انتظامی در ادامه اجرای طرح ارتقای امنیت اخلاقی همچون سال های گذشته نخواهد گذاشت عده ای ناخواسته و ناآگاه موجبات بروز برخی ناهنجاری های اجتماعی در کشور را فراهم کنند.

هنجارشکنان و قانون گریزان بدانند که همیشه و در همه جا دست قانون بالای سرآنها خواهد بود.

توقیف روزانه 100 خودرو سنگین در تهران

سرهنگ جمال بذرافشان جانشین رئیس پلیس راهور تهران از توقیف روزانه 100 خودرو سنگین خبر داد و گفت: طرح برخورد با خودروهای سنگین و تخلفات آنها در دستور کار پلیس راهور قرار دارد و ماموران با انجام گشتهای شبانه با خودروهای متخلف که قوانین را در شهر رعایت نمی کنند، برخورد می کنند.

سرعت زیاد، حمل بار غیرمجاز و حرکت در خطوط سرعت سه تخلف عمده خودروهای سنگین در شب های پایتخت است. پلیس روزانه به طور میانگین با صد خودروی سنگین برخورد و آنها را اعمال قانون یا توقیف می کند.

عامل توهین به مقامات کشور دستگیر شد

در راستای ایجاد امنیت و کاهش تخلفات و جرایم در فضای مجازی ، کارشناسان پلیس فتا حین رصد یکی از شبکه‌های اجتماعی صفحه‌ای را شناسایی کرد که اقدام به اهانت به مقامات و مسئولان و تشویش اذهان عمومی کردهبود. پس از بررسی‌های کارشناسانه و تخصصی متهم شناسایی و طی عملیاتی وی دستگیر شد.

معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص این پرونده عنوان کرد: هرگونه اهانت به مقامات رسمی و مسئولان و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه نهادها و سازمان‌ها و نیز تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور جرم تلقی شده و پلیس فتا با عاملان آن برخوردی قانونی خواهد داشت.

بهبود وضعیت ویترین مغازه ها

در این هفته سردار ساجدی نیا رئیس پلیس تهران پس از اجرای طرح امنیت اخلاقی به میان خبرنگاران آمد و خبر از بهبود وضعیت اخلاقی و پوششی جامعه داد. مهمترین گفته های سردار ساجدی نیا به شرح زیر است.

- برخورد و پلمب 6 تالار عروسی

- ممنوعیت نگه داشتن فیلم و عکس افراد در آتلیه ها

- ماموران امنیت اخلاقی لیسانس دارند

- زنان بد پوشش را تنها زنان انتقال می دهند

- بهبود وضعیت ویترین مغازه ها

- برخورد با شوهای خانگی و زیر زمینی

- آمادگی پلیس برای جمع آوری معتادان

- کاهش درگیری اراذل و اوباش