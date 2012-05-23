فتح خرمشهر نشانی بزرگ از اراده ملی در صیانت از حریم ایران اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود چمنی ظهر امروز چهارشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز سوم خرداد، حماسه آزادسازی خرمشهر که با حضور فرماندهان و بسیجیان اصناف و روسای مجامع صنفی و پیشکسوتان بازار در محل اتاق جلسه مجمع امور صنفی برگزار شده بود با بیان اینکه قدرت معنوی بالا و توان رزمی تحسین برانگیز نیروهای ایرانی حاضر در جبهه های نبرد حق علیه باطل عاملی مهم در به انزوا کشاندن تمامی حربه های رزمی و سیاسی دشمنان متجاوز بود گفت: سوم خرداد نقطه عطفی بزرگ در اثبات اقتدار ملی نیروهای مردمی و ابهت تحسین برانگیز توان برنامه ریزی و عملیاتی فرماندهان جنگی ایران اسلامی قلمداد می شود.



فرماندار شهرستان تبریز با ضروری توصیف کردن امر صیانت حقیقی از مجموعه دستاوردها و آرمان های متعالی دوران هشت سال دفاع مقدس و انتقال تاثیرگذار آن به نسل های آینده ساز کشور، یادآور شد: این دستاوردها و ایثارگری های تاریخی رزمندگان اسلام و شهدای عزیز از مهم ترین عوامل حفظ حیات اجتماعی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی به شمار می آید.



چمنی، فرهنگ ولایت مداری، شهادت و ایثارگری را جزء لاینفک وجود مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی معرفی کرد و گفت: حماسه آزادسازی خرمشهر، سرآغاز ثبت افتخارات بزرگ نظامی برای کشور بود.



فرماندار شهرستان تبریز، همچنین با بیان اینکه خدمت به مردم، تداوم نظام اجتماعی و سیاسی کشور را تضمین می کند، گفت: مسئولیت ها باید به عرصه ای مناسب برای خدمتگزاری به مردم و جلب رضایت عمومی آنها تبدیل شود.



چمنی با اشاره به اینکه، خرمشهر، نماد مظلومیت، استقامت و پیروزی است، اظهار داشت: تاریخ شکوهمند انقلاب، حماسه فتح خرمشهر را همواره با عزت و غرور و افتخار بی پایان، بیاد خواهد داشت.



وی با بیان اینکه اصناف در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی می توانند اثرگذار باشند افزود: امیدوارم با کمک همدیگر بتوانیم نسبت به تحقق تمامی منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری در سالجاری بتوانیم ضمن تقویت مصرف تولید داخلی ، پای اجناس خارجی را از بازار بخشکانیم.



فرماندار شهرستان تبریز در خاتمه نسبت به ساماندهی بازار تبریز و حل مسائل مربوط به آب و برق و فاضلاب بازار تا دو ماه آینده قول مساعد داد.