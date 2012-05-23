به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین آیتی ظهر چهارشنبه در آیین آغازبکار جشنواره قرآنی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در همدان، اظهار داشت: توجه دانشجویان علوم پزشکی به موضوعات قرآن با وجود حجم بالای دروس دانشگاهی بسیار ارزشمند است.

وی علم و دین را دو بال حرکتی برای سعادت دانست و افزود: دانشجویان قرآنی با شناخت رسالت خود در راه علم و دین گام بر می‌دارند.

آیتی با تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر و با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه "خرمشهر را خدا آزاد کرد"، ابراز داشت: نفس قدسی امام راحل (ره) جوانان ایران را بیدار کرد و شهیدان بزرگی تحویل انقلاب شد.

وی با بیان اینکه درک مقتضیات زمان، تمسک به قرآن و آموزه های الهی موجب دستیابی به موفقیت است، با اشاره به قرارگیری در شرایط خاص کشوری، منطقه‌ای و جهانی گفت: ایران با وجود تحریم های فلج کننده، با رشادت و فداکاری ملت ایران در مسیر پیشرفت حرکت می‌کند.

آیتی با بیان اینکه امروزه متخصصان ایرانی موفق به تولید ماهواره ای 100 درصد ایرانی شده اند، گفت: دین اسلام به علم آموزی و زیاده خواهی در علم تأکید دارد.

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر علم آموزی افزود: دانشجویان امید کشور هستند و باید همواره علم و دانش را بعنوان کلید پیشرفت و قدرت در دنیای امروز گسترش دهند.

آیتی با اشاره به اینکه بهداشت و سلامت مقوله‌ای حاکمیتی است و دانشجویان علوم پزشکی باید برای ارتقا سطح علمی و معنوی خود تلاش کنند، گفت: قلم علما و خون شهدا برابری می‌کند و توأم شدن آموزه‌های دینی و علمی سبب بارور شدن و توسعه این مرز و بوم می‌شود.